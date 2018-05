Vermischtes Rieden

15.05.2018

15.05.2018

Bratwürstl und Steaks bruzzeln beim Feuerwehrhaus auf dem Grill. Michael Köppl spielt auf seinem Schifferklavier und singt "Ohne Musik geht nix." Was ist da los bei den Kameraden?

Zum Sommer- und Vatertagsfest hatte die Feuerwehr Rieden eingeladen. Bereits am Vormittag gab es zum Frühschoppen saure Bratwürste, die richtig Appetit auf ein kräftiges Mittagessen machten. Am Nachmittag folgte als Höhepunkt für die Kinder eine Fahrt mit dem großen roten Feuerwehrauto. "Und des a no mit Blaulicht und Martinshorn", wie ein kleiner Steppke begeistert berichtete. Vorher aber interessierten sich die zukünftigen Feuerwehrmänner und -frauen auch noch für die Ausstattung des Löschfahrzeugs.Für den Nachwuchs - am Freitag, 25. Mai, werden Steffi Igl, Tanja Berschneider, Bianka Hammer und Sandra Wiendl zur Gründung eine Kinderfeuerwehr einladen - gab es ein erstes Trainingslöschen. "Wasser marsch!" kommandierte einer der Kleinen, der Wasserdruck war jedoch spärlich, musste er doch von Kindern mit einer Handpumpe erzeugt werden. Für die Mädchen und Jungen aber war noch mehr geboten: Sie konnten in eine Feuerwehrmontur schlüpfen, Puzzle zusammensetzen und Malen war angesagt. Dann noch der Renner für alle Erwachsenen: Von der auf 32 Meter ausgefahrenen Leiter der Amberger Feuerwehr wurde ein Blick über Rieden und das untere Vilstal geboten."Das Sommerfest der Riedener Wehr hat Tradition", so Vorsitzender Herbert Scharl. Das Fest fördere den Kameradschaftsgeist und den Zusammenhalt der Wehrmänner, die auch beim Auf- und Abbau sowie am Grill und auch als Schankkellner an diesem Tag im Einsatz waren. Delegationen der Wehren Ensdorf, Thanheim und Vilshofen - auf einem Leiterwagerl hatten die eine Kasten Bier als Wegzehrung dabei - waren vor Ort. Sie ließen sich wie die zahlreichen Gäste, für die das Sommerfest der Riedener Feuerwehr einen festen Platz in ihrem Terminkalender hat, Kaffee und Kuchen, später aber auch Deftiges vom Grill oder einen Käse und Getränke dazu schmecken.