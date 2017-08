Vermischtes Rieden

15.08.2017

15.08.2017

"Als Abenteurer durch die Welt" hieß es im Kloster Ensdorf. Spannung, Spiele pur und dazu Abenteuer zu erleben gab es für über 25 Kinder von sechs bis zehn Jahren - im Klostergarten, am Eggenberg und an der Vils. Bei dieser Aktion der Umweltstation hielten sie ausgebildete Jugendleiter auf Trab.

Ensdorf. "Des is ja guat, dass ma scho glei mitanand Frühstück macha", waren die Kinder zufrieden, auch das Mittagessen passte. So gab es einmal Dotsch à la Kolumbus, dann Gulasch à la Ronja sowie Suppe à la Michel. Gut kamen beiden Kleinen ferner Burger à la Tom an und Pizza à la Pippi aus dem im klostereigenen Pizzaofen an. Für Zwischenmahlzeiten und Getränke war auch gesorgt.Dass die Betreuer auch in die Rolle verkleideter Abenteuerer schlüpften - etwa als Ronja Räubertochter, Wickie, Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberga, Pocahontas, Christoph Kolumbus oder, wie Bruder Robert Reiner, gar als Tom Sawyer, machte die Woche zusätzlich spanend. Und so ging es nach dem Kennenlernen gleich mit einem Survival-Training los. Feuer machen, sauberes Wasser herstellen, die Kletterwand erklimmen und jagen mit Ronja war angesagt. Mit Karte und Kompass wurde tags darauf bei einem Orientierungslauf der Klostergarten erkundet. Eine Dschungeltour im Niederseilgarten schloss sich an. Viel Spaß machten die Kanufahrt auf der Vils und die Wasserspiele.Bei der folgenden Schatzsuche im Urwald wurden der Klosterwald erkundet und viele Abenteuer bestanden. Im Klosterhof mit Pfeil und Bogen auf die Scheibe zu schießen, begeisterte die Kinder. Inge und Petra luden zum Bierkastenstapeln. Dabei purzelten die Rekorde reihenweise. Schließlich kam Bruder Robert Reiner ins Schwitzen, als er auf der Himmelsschaukel die Passagiere baumhoch anschubste. Die neu konstruierte Gummibärchen-Schleuder war für Naschkatzen der Renner.Über all die Tage konnten der Barfußpfad erwandert, Armbänder geknüpft, Rätsel mit Wickie gelöst und Geschichten gehört werden. Zum Finale untermalten die Kinder Geschichten mit Lauten und Geräuschen. Später wollten die Teilnehmer ihre Eltern verkleidet und auch geschminkt überraschen. Nach einer Fotoschau über das Erlebte wurde eine "abenteuerliche Modenschau" gezeigt. Die Mädchen und Buben sangen zu Gitarren-, Bongo- und Cajon-Begleitung Lieder wie das Wickie-Lied, "Wer hat die Kokosnuss geklaut" oder "Hey Pippi Langstrumpf". Nach Ronjas Räubertanz endete die Schlussveranstaltung mit der Übergabe von Präsenten an die Betreuer.