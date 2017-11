Vermischtes Rieden

06.11.2017

6

0 06.11.2017

Wolfsbach. "Heute möchte ich euch für euren Einsatz für die Ensdorfer Sozialdemokraten danken." Mit diesen Worten begrüßte Ortsvorsitzender Hans Ram die Teilnehmer am Helferfest mit Entenessen im Gasthaus Schützenheim. In einem kurzen Rückblick ließ er den Höhepunkt des vergangenen Jahres, das Maifest, noch mal aufleben. "Durch den unermüdlichen Einsatz unserer Mitglieder und Helfer konnten wir dieses Jahr einen Erlös von 1800 Euro für die Renovierung unserer Ensdorfer Pfarrkirche erzielen."

Es komme selten vor, dass beim Renovieren eines öffentlichen denkmalgeschützten Bauwerkes sowohl Kosten als auch Bauzeit eingehalten würden. Dass es in Ensdorf so sei, "ist vor allem unserem Pfarrer Pater Herrmann Sturm als auch dem Team von der Kirchenverwaltung zu verdanken", gab sich Ram überzeugt.Sein Dank galt auch SPD-Fraktionssprecher Hans Eichenseer, dem es gelungen ist, zusammen mit der CSU-Fraktion den Bau des neuen Bauhofes auf den Weg zu bringen. Durch das mehrmalige Anmahnen von Gemeinderat Gust Berschneider, so Ram weiter, werde nun endlich der Grünstreifen gegenüber dem Altenheim befestigt."Obwohl wir nur vier Räte stellen, sind wir die Kraft, die dringend notwendige Projekte immer wieder auf die Tagesordnung hievten", nannte Ram aktuell die bereits 2008 von der SPD geforderte Kita, die nun endlich gebaut werde. Am meisten freute sich der Vorsitzende, auch neue Mitglieder begrüßen zu dürfen. "Ob in den Feuerwehren, dem Siedlerbund, der Gewerkschaft oder beim Kirchenchor, ihr setzt euch seit Jahren ein für eine bessere und sozialere Gesellschaft", lobte er und hieß mit einer Rose die Neumitglieder Jakob Patzelt, Rita Brem-Wittmann und Thomas Eichenseer im SPD-Ortsverein willkommen.