Vermischtes Rieden

18.09.2017

Schon so richtig zünftig bayrisch spielten Mir 3 und du am Samstagabend beim Sportheim auf, als Bürgermeister Erwin Geitner mit zwei Schlägen das erste Fass anzapfte. Sportverein und Schützengesellschaft hatten zur 35. Vilshofener Kirchweih am Sportheim eingeladen.

Vilshofen. Im strömenden Regen stellten - Baummeister Toni Meier moserte "mir hom des Rengweda glawe pacht" - gegen Mittag den Kirwabaum auf. "15 Meter ist er lang", behauptete der Toni und kommandierte "Hau-Ruck" und "schiabts a". An die 14 Mann wuchteten mit Goißn und Spickern den Baum in die Höhe, bis er ins Loch rutschte und verkeilt werden konnte. Nicht einmal eine halbe Stunde hatte das Ganze gedauert. Und so grüßt auch heuer wieder ein Kirwabaum vom Pfarrberg über das Vilstal.Nach dem Bieranstich am Abend begrüßte Schützenmeister und Kirwa-Chef Josef Spies im Namen des Schützen- und Sportvereins die Gäste. Bürgermeister Erwin Geitner fand es sehr gut, "dass Sport- und Schützenverein die Tradition der Vilshofener Kirwa aufrechterhalten und sich vom Regenwetter nicht unterkriegen lassen". Dann stießen Bürgermeister, 3. Bürgermeister Gerhard Schnabel, SV-Vorsitzender Timmy Grunewald und Schützenmeister Josef Spies mit Baummeister Toni Meier, dem sie zum Geburtstag gratulierten, auf ein gutes Gelingen der Kirchweih an.Nach dem von Pfarrer Gottfried Schubach zelebrierten Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder am Sonntagvormittag war ein Frühschoppen angesagt.Am frühen Nachmittag bauten fleißige Frauen Kuchentheken auf, der Kaffee dampfte in den Kannen. Auch der Duft von Bratwürsten und Steaks am Grill zog wieder über den Pfarrberg. Dazu spielten die Salleröder Buam bis in die Abendstunden zünftig auf. "A richtig guade Kirwamuse" war zu hören.Am Kirwamontag ging es für alle Vilshoferer um 10 Uhr mit dem Frühschoppen weiter. Musikalisch begleitet von den Allerscheynsten wurde ab 19 Uhr der Abschluss der 35. Vilshofener Kirwa noch bis in die Nacht gefeiert.