Vermischtes Rieden

03.05.2018

Es ist Riedens ältestes Kirchengebäude: Die dem Heiligen Georg geweihte Kirche in Altrieden, in Schnoungdorf. Sie steht beim Patrozinium im Mittelpunkt.

Pfarrer Gottfried Schubach feierte mit zahlreichen Gläubigen den Festgottesdienst. "Auf geht's zur Spotzn-Kirwa" hieß es bereits am Samstag beim Hirschenwirt. Hier hatten am Nachmittag bei herrlichem Sonnenschein die Burschen vom Stammtisch den 15 Meter hohen Kirwabaum mit Goißn aufgestellt. Am Abend wurde im Festzelt zünftig gefeiert. De Unsern legten so richtig los und spielten auf. "Bayrisch - zünftig - urig" ist das Motto der vier Niederbayern aus Rettenbach. Für Getränke und Essen war gesorgt. Am Sonntag nach dem Festgottesdienst war traditionell Frühschoppen beim Hirschenwirt angesagt und ab dem Nachmittag spielte Florian Gröninger bis zum späten Abend auf.Am Montag hatten es sich die jungen Hirschenwirts-Hockln vor dem Zelt auf einer Couch bequem gemacht, als Hias Viehauser mit seiner Quetschn loslegte. Seit vielen Jahren wird die Spotznkirwa als eine der ersten Kirchweihen im Jahr in Rieden gefeiert. Seit rund 27 Jahren nun auch mit Festzelt. Und Junior-Chef Georg Schmidt freut sich, dass viele Stammgäste zur Kirchweih kommen.