Vermischtes Rieden

15.11.2017

Vilshofen. Es ist Tradition in Vilshofen, am Sonntag nach dem Fest des heiligen Leonhard Pferde und andere Tiere zu segnen. Wird der Heilige in der Pfarrei doch stark verehrt, wie am Leonhard-Altar in der Pfarrkirche und an der unter der Empore angebrachten Figur des heiligen Leonhard zu sehen ist.

Keine Unfälle geschehen

Auch Tiere seien Geschöpfe Gottes, so Pfarrer Gottfried Schubach bei der Segnung auf der Wiese vor dem ehemaligen Kindergarten. Lebewesen mit Schmerzempfinden, Gefühlen, Ängsten. Deshalb müssten uns beim Umgang mit Tieren ihre ihnen als Geschöpfe zukommende Würde, der Tierschutz und das Tierwohl wichtig sein. "Sie sind einfach zu schützen." Tiere seien würdig zu halten, das fordere die christliche Schöpfungsethik. Denn sie seien enge Freunde für das Leben: Hunde, Katzen, Kaninchen, Vögel, Fische, Amphibien. "Und dann auch die Pferde, die ja wirklich beeindruckend sind."Allen, die Tiere haben, sei viel Freude daran zu wünschen und auch, dass im Umgang mit den Tieren keine Schäden oder Unfälle geschehen.