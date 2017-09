Vermischtes Rieden

17.09.2017

Seit vier Jahren gehört zur Vilshofener Kirchweih das Fußballspiel am Samstagnachmittag. Ein Team aus Wolfsbach trat auf dem SV-Sportplatz auf die Dorfauswahl Vilshofen. Die Zuschauer brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen: Es fielen elf Tore.

Vilshofen. (sön) Trotz des gegen Mittag einsetzenden Regenschauers pilgerten Fußballbegeisterte zum Sportgelände des SV Vilshofen, um ein spannendes und kämpferisches Spiel zu erleben. Um es gleich vorweg zu sagen: Das Spiel wurde zu einem reinen Schützenfest für die Wolfsbacher Auswahl, gegen die sich die im Durchschnitt wesentlich älteren Vilshofener trotz ihrer Erfahrung nicht durchsetzen konnten.Der souveräne Schiedsrichter Arthur Flierl pfiff die Partie um 15 Uhr an. Bereits in der 5. Spielminute gingen die Wolfsbacher 1:0 in Führung. Zehn Minuten später folgte das 2:0. Torschütze war jeweils Christian Kleber. Als David Ernst nach weiteren sechs Minuten das dritte Tor für Wolfsbach schoss, kam Vilshofen in die Gänge und konnte die Partie ausgeglichen gestalten. Nach dem ersten Tor für Vilshofen durch Alexander Meier versenkte Christian Grabinger in der 45. Minute das Leder im Wolfsbacher Kasten, so dass man mit einem 3:2 in die Halbzeit ging.In der zweiten Hälfte erhöhte David Ernst auf 4:2. Nachdem sich der Vilshofener Torhüter Otto Schötz verletzte, ging Torsten Fleischmann zwischen die Pfosten. Christian Kleber ließ in der 65. Minute das 5:2 folgen und Jonas Reinwald (68.) das 6:2. Nach einem Foul an Christian Grabinger (70.) verkürzte Roland Schön per Elfmeter auf 6:3. Doch Wolfsbach übernahm danach weiterhin das Kommando. David Ernst (80.) und Jonas Reinwald (82.) schraubten das Ergebnis auf 8:3. SV-Vorsitzender Timmy Grunewald sprach abschließend von einem guten und fairen Spiel. Das Spiel sei, so betonte er, nicht nur als ein Kirchweihspektakel zu sehen, "sondern als Chance zu einem geregelten Freizeit-Spielbetrieb bei uns in Vilshofen".