Vermischtes Rieden

27.12.2017

27.12.2017

Ihren 90. Geburtstag feierte Hildegard Graf. Namens der Marktgemeinde gratulierte Bürgermeister Erwin Geitner mit Urkunde und Geschenkgutschein, überreichte im Namen von Landrat Richard Reisinger die Bronzene Landkreismedaille und eine Kuscheldecke. Mit einem Präsent besuchte auch die langjährige Leiterin der Turnerfrauen, Hedwig Färber, das früher aktive Mitglied und wünschte noch viele Jahre.

Als Tochter des Landwirts Johann Hauser und seiner Ehefrau Katharina wurde die Jubilarin in Heselbach bei Wackersdorf geboren, wuchs dort mit vier Geschwistern auf. Als sie drei Jahre alt war, zog die Familie - der Vater arbeitete im Sägewerk Häberlein - nach Rieden. Dort besuchte sie auch die Schule und war danach, während der Kriegszeit in Amberg bei der Emaillefabrik Baumann beschäftigt. Schwammerl suchen und "Schwarzbeer brocken" war in den Nachkriegsjahren mühsam, jedoch notwendig. Aber, so die Jubilarin, "als ich verheiratet war, hörte ich damit auf." Später war sie 34 Jahre bis zur Rente, meist als Hausmeisterin der Schule, bei der Gemeinde angestellt.Ihr Mann, der technische Zeichner Gerhard Graf, mit dem sie seit 1973 verheiratet war, verstarb bereits 1992. In ihrem Haus in der Hirschwalder Straße wohnt auch Tochter Helga Bäuml, die sie liebevoll betreut.Beinahe wöchentlich besuchen beide ihre Tochter Christine in Schwandorf. Über fünf Enkel und neun Urenkel freut sich die Jubilarin. Sportlich aktiv war Hildegard Hauser früher nicht nur bei den Turnerfrauen. Skifahren war ihr Hobby, sie war auch viele Jahre als Betreuerin der Mädchen bei den Ski-Freizeiten der Riedener Schule mit dabei.