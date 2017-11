Überraschung bei der Kommandantenwahl in Vilshofen

Vermischtes Rieden

30.11.2017

Vilshofen. Bürgermeister Erwin Geitner leitete mit Kreisbrandinspektor (KBI) Hubert Blödt und Geschäftsleiterin Sabine Müller die Kommandantenwahl bei der FFW Vilshofen. Dabei kam es beim Vorschlag von Thomas Appel als Kommandant zu einer überraschenden Wende, da der ebenfalls nominierte Amtsinhaber Rudolf Beck es zu keiner Kampfabstimmung kommen lassen wollte. Darauf wurde Thomas Appel von den Aktiven für die vorgegebene Amtszeit von sechs Jahren gewählt. Stellvertreter wurde Josef Piller, der Markus Albrecht ablöst. Geitner bedankte sich bei Beck für zwölf Jahre Amtszeit als Kommandant sowie für sechs Jahre als Stellvertreter bei Markus Albrecht. Sie hätten Wesentliches für Wehr und Gemeinde geleistet. Den Dankesworten schlossen sich KBI Blödt und Vorsitzender Georg Edenharter an. Die Bestätigung der Kommandanten steht dem Marktgemeinderat in der Sitzung am Donnerstag, 7. Dezember, ins Haus. Als Gerätewart wird weiter Jürgen Piller und als Jugendwart Andreas Preischl agieren. Im Bild (von links) Bürgermeister Erwin Geitner, 2. Kommandant Josef Piller, Kommandant Thomas Appel, Gerätewart Jürgen Piller, Jugendwart Andreas Preischl, KBI Hubert Blödt. Bild: sam