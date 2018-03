Unfall auf der Hirschwalder Straße in Rieden

18.03.2018

Bei einem Unfall am Sonntag gegen 18 Uhr in Rieden verlor der Fahrer eines Mini Cooper die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte an die Brücke der Hirschwalder Straße. Ergebnis: drei Leichtverletzte.



Die drei Insassen des Autos, alle um die 20 Jahre alt, waren auf dem Weg von Hohenfels nach Amberg. Alle drei wurden leicht verletzt. Nach Informationen der Polizei handelte es sich bei ihnen um Angehörige der US-Armee. Einer der Verletzten kam nach Schwandorf ins Krankenhaus, zwei in das Amberger Klinikum. Die Feuerwehr Rieden kümmerte sich um den Verkehr.