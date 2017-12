Vermischtes Rieden

14.12.2017

3

0 14.12.2017

Volkstümliche Weisen sind keine unumgängliche Pflicht bei Adventssingen. Es geht auch anders. Beispielsweise in Ensdorf in St. Jakobus.

Ensdorf. Die sogenannten anderen Adventssingen vom Verein Musica e Vita gibt es seit 1991 wenn auch nicht überall in der Diözese Regensburg. Umso mehr ist es etwas Besonderes, dass diese Reihe immer wieder in Ensdorf Station macht. So auch heuer in der Pfarrkirche St. Jakobus. Pater Christian Liebenstein begrüßte die Zuhörer und führte mit seinen thematisch gegliederten Texten durch das Konzert. Es begann mit einem besinnlichen Instrumentalstück und stimmte ein auf das, was musikalisch zu erwarten war. "Creazione unisono" mit seinen exzellenten Musikern aus der ganzen Oberpfalz und Cognito, einem Chor aus Neunburg vorm Wald. Wer sich auf gängige Weihnachtslieder eingestimmt hatte, wurde enttäuscht. Neue geistliche Lieder (NGL) waren zu hören, mit Texten, die aus der Tiefe adventlicher Geheimnisse schöpften und zu einer anderen Sicht auf Weihnachten einluden. Monika Anglhuber war die Sängerin der Band.Ihre klare und engelhafte Stimme wurde einfühlsam von Johannes Doleschal (Saxophon), Sabrina Graßmann (Flöte), Markus Pöringer (Gitarre), Franz Prechtl (Klavier), Cyrus Saleki (Bass) und Jürgen Zach (Background-Gesang) unterlegt. Mal melancholisch getragen, mal swinghaft, mal rockig angehaucht interpretierte Creazione unisono die adventlichen Themen mit den passenden Liedern. Die Verkündigung an Maria hieß beispielsweise "Gehört und vergessen" und es gab "Kleine Schritte zum Licht". Bei dem Stück "Friede, Freude, Feier buchen" wurde das zunehmende Weihnachts-Hype-Getöse aufs Korn genommen und die Ankunft des Kindes als "Der weihnachtliche Abstieg Gottes" thematisiert. Cognito aus Neunburg trug internationale Advents- und Weihnachtslieder bei: Deutsch, Englisch, Italienisch, sogar Schwedisch und Spanisch war zu hören. Die Arrangements für den Chor stammen aus der Feder ihres Leiters Jürgen Zach.