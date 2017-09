Vermischtes Rieden

24.09.2017

24.09.2017

Die letzten Langschläfer trieben mit ihren Salutschüssen die Böllerschützen des Heimatvereins aus den Federn. Denn den Marktsonntag sollte kein Riedener verpennen.

Zumal auch das Wetterglück den Organisatoren wie schon so oft wieder hold war. Mit dem Stück "Von der Alb zur Donau" eröffnete die Blaskapelle St. Georg den 13. Riedener Marktsonntag. "Der Draht nach oben funktioniert auch heuer", stellte Fest-Bürgermeister Gerhard Schnabel mit einem Blick zum Himmel fest und lud ein zu " gutem Essen, Trinken und einem Schnäppchen bei Fieranten oder am Flohmarkt".Die Blaskapelle St. Georg eröffnete mit "Die lustige Dorfschmiede" ihr Standkonzert, die Vereine standen mit ihren kulinarischen Angeboten bereit, Fieranten präsentierten ihre vielfältigen Angebote, am Flohmarkt wurde bereits geschachert und gekauft. Ein zünftiger Frühschoppen mit Weißwürsten oder Bratwürsten war der richtige Start in den 13. Riedener Marktsonntag. Bei vielen aber hieß es auch "A bisserl was einkaufen, a gscheite Brotzeit oder gleich zum Mittagessen bleiben und durchmachen". Am Nachmittag waren der Fonse und der Bose waren als Wandermusikanten unterwegs, die Weinfurtner Theresa spielte auf und Drehorgelspieler Gottfried Kermer unterhielt mit alten Schlagern aber auch Rock'n Roll. (ausführlicher Bericht folgt).