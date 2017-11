Vermischtes Rieden

Ensdorf. Die Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit ist in diesem Schuljahr ein Schwerpunkt gewesen. "Zu einem nachhaltigen Lebensstil gehört auch eine an Nachhaltigkeitsprinzipien orientierte Ernährung", fordert aus diesem Grund der Bayerische Kultusminister Ludwig Spaenle. In Schmidmühlen und Ensdorf hat man sich jüngst dem Thema angenommen.

"Wie wird die Suppe schmecken?", fragten sich die Viertklässler aus Schmidmühlen, als sie morgens zusammen mit ihrer Lehrerin Theresa Schmid mit dem Schulbus nach Ensdorf fuhren. Dort sollten sie gemeinsam mit Fünftklässlern kochen. Bereits im Frühjahr waren sie an der Ensdorfer Mittelschule, um den Schulgarten zu bepflanzen. Vieles davon hatten die Mittelschüler geerntet, nur der Lauch und die Petersilie wurden frisch aus dem Garten geholt.Um den Überblick in der Küche nicht zu verlieren, durften die Viertklässler unter Anleitung von Fachoberlehrerin Anita Hirsch eine herbstliche Girlande basteln. Die Fünftklässler putzten und schnitten in dieser Zeit eifrig Gemüse. Die Schüler der 8. Klasse betreuten zusammen mit Fachoberlehrerin Judith Koch und Rektorin Helga Gradl die jüngeren Kinder und füllten drei große Kochtöpfe mit dem klein geschnittenen Gemüse. Zusätzlich machten sie noch eine leckere Schwarzwälder Creme.Während die Suppe kochte, stellten die Viertklässler aus Quittensaft noch ein Gelee her, das sie mit nach Hause nahmen: Wie einfach es ist, aus wenigen Zutaten einen guten Brotaufstrich herzustellen.Anschließend wurde das Musikzimmer zum Speisesaal umfunktioniert. Die Gemüsesuppe, bestehend aus Kartoffeln, Karotten, Sellerie, Lauch, Zwiebeln, Kohlrabi und Petersilie, schmeckte den Kindern so gut, dass die meisten einen Nachschlag wollten. Auch von der Quark-Creme war am Ende nichts mehr übrig.Zum Abschluss räumten alle gemeinsam auf. Die Viertklässler besuchten außerdem noch ihren Freund "Günda" - eine von ihnen im Frühjahr gebastelte Vogelscheuche, die im Sommer auf der Bank im Schulgarten saß, um die Pflanzen zu bewachen.