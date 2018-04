Vermischtes Rieden

08.04.2018

6

0 08.04.2018

"Schnupfer, fertigmachen. Dose öffnen. Achtung, fertig, los", heißt es beim Bärenwirt. Die Teilnehmer lassen sich nicht zweimal bitten. Schließlich ist es eine besondere Meisterschaft.

45 Jahre Vilstalschnupfer, das zeugt von Vereinstreue und Tradition. Bürgermeister Erwin Geitner

Mit ihrer 43. Vereinsmeisterschaft und der ersten Schnupf-Marktmeisterschaft haben die Vilstalschnupfer ihr 45-jähriges Bestehen gefeiert. "45 Jahre Vilstalschnupfer, das zeugt von Vereinstreue und Tradition", lobte Bürgermeister Erwin Geitner. Altbürgermeister Gotthard Färber wünschte allen Teilnehmern ein "Gut Schnupf". Dass sie auch den Ehrenpräsidenten des Schnupfverbands Oberpfalz/Franken, Herbert Weiß, begrüßen konnte, freute Vorsitzende Eva-Maria Kölbl besonders. Allerdings zeigte sie sich auch enttäuscht von der geringen Teilnahmebereitschaft der örtlichen Vereine an der Marktmeisterschaft.Mit "Schnupfer, fertigmachen" gab Andreas Friedrich das Kommando zum Wettstreit um Punkte und Pokale. Die Teilnehmer mussten in einer Minute die größtmögliche Menge Schmai aus einer mit fünf Gramm des edlen Tabaks gefüllten Dusn in die Nasenlöcher befördern. Unter den gestrengen Augen der Schiedsrichter legten die Akteure los. Nach Auswiegen und Auswertung stand das Ergebnis fest, wurden folgende Ergebnisse bekannt gegeben: Alexander Kölbl wurde mit 4,44 Gramm Vereinsmeister und bekam neben den Meisterpokal auch den Wanderpokal.Zweiter wurde Herbert Weiß mit 4,39 Gramm, Robert Ott erreichte mit 3,96 Gramm den dritten Platz. Beide erhielten Urkunden und Pokale. Bei den Damen sicherte sich mit 4,19 Gramm Bianca Rappl den Titel der Vereinsmeisterin und wurde ebenfalls mit Wander- und Meisterpokal ausgezeichnet. Platz zwei belegte Eva-Maria Kölbl (3,71), Rang drei sicherte sich Erika Schindler (3,61).Bei der Marktmeisterschaft, an der sich zum Bedauern der Vorsitzenden nur drei Vereine beteiligten, sicherte sich das Feuerwehr-Team "Die Schlauchlosen" mit 7,12 Gesamtpunkten den Sieg. Es folgten die "Glorreichen Nasen" der Kirwaleit (6,43) und die Wanderfreunde (4,26). Die Vereins-Besten waren Armin Hofrichter (2,62 Gramm), Andreas Friedrich (2,51) und Erhard Richthammer (2,50).Auf eine 45-jährige Tradition können die Riedener Vilstalschnupfer zurückblicken. Am 21. Januar 1973 hatten im Gasthaus Zur Krone zwölf Schnupfbegeisterte den Verein gegründet und Adam Steuerwald zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Bereits im darauffolgenden November gab dieser den Vorsitz an Johann Härtl ab. Als weitere Vorsitzende waren Anton Weiß, Josef Schwendtner und Franz Blank im Amt. Ab 1996 führt Georg Thiede den Verein. Seit 2012 steht Eva-Maria Kölbl an der Spitze der Vilstalschnupfer. Sie war zuvor 37 Jahre als Kassiererin für den Verein tätig gewesen. Die Teilnahme an deutschen und bayerischen Meisterschaften sowie die Wettbewerbe auf Oberpfalz/Franken-Ebene gehörten lange Zeit zu den Pflichtaufgaben der Aktiven des Vereins. Wegen Nachwuchsmangels war die Teilnahme an überörtlichen Meisterschaften allerdings eingestellt worden. Die Vilstalschnupfer hatten auch selbst Meisterschaften auf Landes- sowie Oberpfalz/Franken-Ebene organisiert. Der Stolz des Vereins ist seine Fahne, die 1993 anlässlich des 20-jährigen Bestehens geweiht wurde. Das gesellige Leben im Verein kommt nicht zu kurz, der Dreier-Treff mit Ettmannsdorfer und Schwarzenfelder Schnupferfreunden gehört seit langem zum Jahresprogramm.