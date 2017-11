Vermischtes Rieden

17.11.2017

2

0 17.11.2017

Nach mehreren Wochen gemeinsamer Vorbereitung mit Übungsleiter Martin Eichenseer stellen sich Aktive der Feuerwehren Rieden und Vilshofen der Leistungsprüfung in den Stufen 1 bis 5. Diese wurde vom Schiedsrichtertrio Kreisbrandinspektor (KBI) Hubert Blödt und den Kreisbrandmeistern (KBM) Jürgen Ehrnsberger und Helmut Braun abgenommen.

Rieden/Vilshofen. Genau achteten sie unter Zeitvorgabe auf die Arbeitsweise der Feuerwehrmänner. Die Kenntnis und die Ausführung von Rettungsknoten, das Saugschlauchkuppeln mit Saugprobe und der Löschangriff nach Dienstvorschrift bis zum "Wasser marsch!" unter Zeitdruck standen auf dem Plan der in zwei Gruppen angetretenen Aktiven. "Ihr habt eine saubere, zügige Prüfung hingelegt und könnt zufrieden sehr sein", bescheinigte hinterher KBI Blödt allen.Beide Wehren hätten gute Zusammenarbeit gezeigt. Damit sei klar, "dass ihr euer Handwerkszeug beherrscht um in Not geratenen Mitbürgern, aber auch der Umwelt schnell und zügig helfen zu können".Blödt überreichte anschließend mit seinen Schiedsrichterkollegen an Philip Gaymayer und Jonas Weiß das Leistungsabzeichen Stufe 1 (Bronze), an Kilian Graf, Sven Ränker, Daniel Hofmeister, Johannes Haas, Alfons Eichenseer und Marcel Malotta Stufe 2 (Silber), an Jonas Meier, Simon Hofmeister. Johannes Höfler, Daniel Malotta und Manfred Hiermann Stufe 3 (Gold), an Tobias Haas, Wolfgang Haas. Harald Geck und Stefan Scharl Stufe 4 (Gold-Blau), an Thorsten Fleischmann und Martin Eichenseer Stufe 5 (Gold-Grün).Ihren Dank für den Dienst am Nächsten sprachen die Kommandanten Rainer Salbeck (Rieden) und Rudi Beck (Vilshofen) den Teilnehmern aus. "Ihr habt für viele Übungsstunden eure Zeit, eure Freizeit aufgewendet", lobte Bürgermeister Erwin Geitner. Er lud anschließend zu einer Brotzeit im Sportheim des 1. FC Rieden ein.