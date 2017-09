Vermischtes Rieden

26.09.2017

3

0 26.09.2017

Auch bei der 13. Auflage des Marktsonntags freuten sich Vereine und Fieranten über Sonnenschein und einen Besucheransturm. Aus dem gesamten Landkreis, aus Amberg, Schwandorf, Weiden und Regensburg waren sie gekommen, Parkplätze wurden rar in Rieden.

"Jed's Johr hom die Riedener a so a schön's Wetter", staunten viele, die am Sonntag zum Futtern und Shoppen kamen. Die Böllerschützen des Heimatvereins trieben gegen 11 Uhr die Letzten aus den Federn, als der Marktsonntag eröffnet wurde. Zu einem Standkonzert lud anschließend die Blaskapelle St. Georg unter Leitung von Miroslaw Zgrzendek ein.Bereits vor der offiziellen Eröffnung wurde am Flohmarkt gefeilscht, gehandelt und auch gekauft. So groß war das Angebot, dass der dafür zuständige Jochen Ernst neben der Hauptstraße auch in der Vilshofener Straße Stände aufbauen ließ. Bei einem zünftigen Frühschoppen konnte man zu den Melodien der Blaskapelle dann im Löwenwirts-Hof Weißwürscht zuzeln. Fisch- und Käsesemmeln und Brezen hatten Männergesangverein und CSU-Ortsverband im Angebot.Für Bratwürste waren die Narrhallesen, für Getränke die Vilstalschnupfer zuständig. Die Grillsportfreunde kamen ins Schwitzen, Barbecue-Burger waren der Renner. Saure Zipfel, Rosswürscht, aber auch Kaffee, Kuchen und frisch zog'ne Kücheln hatte die KAB im Angebot. Auch beim Löwenwirts-Bäck gab's Kücheln, Zwiebelkuchen, resche Brezen und noch mehr Leckeres.Der SPD-Ortsverein lud zum Wein ein. Viele aber ließen ihre Küche kalt: Der Bärenwirt hatte Leckeres aus Susanne Richthammers Küche auf der Karte, während der Bierkönig auf ein breites Angebot an italienischen Speisen setzte. Schmuck, Holz- und Metallarbeiten, Keramikwaren, Kosmetikartikel, Wolle und allerlei Gestricktes, Seidenschals und auch a fesches G'wand, Gürtel, Taschen jeder Fasson und in großer Auswahl Körbe und Besen waren zu haben.Am Stand für Süßigkeiten drängten sich nicht nur Kinder. Auch ein Stuhlflechter war vor Ort. Nicht nur für Hausfrauen wurden praktische Geräte angeboten und auch vorgeführt, Elektro-Roller und E-Bikes standen für Probefahrten bereit. Mit dem Renault Zoe Z.E. 40 wurde über Elektromobilität informiert.Am Nachmittag aber ging es erst richtig rund: Als Straßenmusikanten zog der Paa Fonse mit dem Wagner Bose durch die Gassen, die Weinfurtner Theresa spielte im Löwenwirtshof auf und Drehorgelspieler Gottfried Kermer fand viele Fans. Fürs Kinderschminken waren die Kirwamoidln zuständig und für Kinder war Reiten auf Ponys Richtung Fußballplatz und zurück übern Steitzerboch der Renner. Die Theatergruppe D' Goaslandler hatte sich im Pfarrhof ganz auf Kinderbetreuung eingestellt, setzte im Vorverkauf schon Karten für ihre Weihnachtsaufführungen des Lustspiels "Boandlkramer-Blues" ab. Um 15 und 16 Uhr kam der Kasperl mit dem Stück "Der Seppl wird verzaubert".