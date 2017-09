Wohnbereichsleiterin Monika Arnold wurde mit einer Feier in den Ruhestand verabschiedet

17.09.2017

Ensdorf. "Du warst ein Fels in der Brandung", betonte Lydia Brandl, Leiterin des BRK-Seniorenheims, als sie Wohnbereichsleiterin Monika Arnold in den Ruhestand verabschiedete. Die Belegschaft hatte sich dazu in der Cafeteria versammelt.

Vor 20 Jahren, am 1. April 1997, nahm Monika Arnold als examinierte Altenpflegerin die Arbeit im Ensdorfer BRK-Heim auf. Bereits nach drei Jahren wurde ihr die Leitung des Wohnbereichs mit 15 Mitarbeiterinnen übertragen. Dabei sei sie das Mädchen für alles gewesen. "Ob Aufzug richten oder das Warmwasser ging nicht, unsere Moni war einfach da und hat's repariert," brachte es Lydia Brandl auf den Punkt. Arnold habe auch als Urlaubsvertretung des Chefs fungiert. Dabei sei sie stets höflich, zuverlässig, ehrlich, einsatzbereit, loyal und kollegial gewesen.Den Dankesworten der Heimleiterin schloss sich die stellvertretende BRK-Kreisgeschäftsführerin Sabine Bogner an. Auch sie lobte Monika Arnolds Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit, überreichte ein Blumengebilde. Blumen, ein Erinnerungsalbum und eine Bild-Collage über die vergangenen 20 Jahre gab es von den nun ehemaligen Kollegen. Ein Imbiss rundete die gemeinsame Feier ab.