25.01.2018

Elf Vorstandssitzungen, Faschingsball, Osterschießen, Dorfpokal, Sommerfest, Königsschießen: Das Jahresprogramm der Schützengesellschaft Edelweiß war recht umfangreich.

Wolfsbach. Nach einem Gottesdienst, den Pfarrer Pater Hermann Sturm in der Magdalenenkirche zelebrierte, trafen sich die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung im Schützenheim. Der Verein kann derzeit auf 95 Aktive und 110 Fördermitglieder bauen. Das Bockbierfest mit Preisverteilung, das Osterschießen und der Dorfpokal sowie das Sommerfest im Senftstadl, erstmals mit den Vilstal-Stompers, seien gut besucht gewesen, sagte Schützenmeister Heinrich Graf.Das alljährliche Königsschießen mit der Königsproklamation und die Weihnachtsfeier gehörten wie die Teilnahme am Volkstrauertag zum Jahresprogramm der Schützengesellschaft. Die Gesellschaft war bei der Gau-Delegiertenversammlung in Winbuch und der OSB-Tagung in Neunburg v. W. und der Schützenmeistertagung des Gaus Amberg in Paulsdorf dabei. Teilgenommen wurde auch an der Preisverteilung zum Vilstalwanderpokal in Kümmersbruck, am Gauschießen bei SG 1 und Tell in Amberg sowie an der Fahnenweihe der Feuerwehr Ebermannsdorf. Der SPD-Ortsverein habe im Schützenheim sein alljährliches Vereinsschießen über die Bühne gebracht.In zwei Maiwochen hätten viel Helfer den neuen Jugendraum im Schützenheim zu einem Schmuckkästchen gemacht. Weiter blickte der Schützenmeister Graf auf die Teilnahme beim Pfarrfest in Ensdorf, die Fahrt ins Blaue mit dem Patenverein Theuern, das Seniorenschießen, das fünfte Freundschaftsschießen mit dem Patenverein Theuern, und die Teilnahme an der Christbaumversteigerung der Feuerwehr zurück.Zudem habe die SG Edelweiß einen Erste-Hilfe-Kurs abgehalten, und an der Weihe des neuen Altars in der Ensdorfer Pfarrkirche teilgenommen. Einen positiven Kassenbericht konnte trotz hoher Ausgaben Schatzmeisterin Brigitte Graf vorlegen. Die Kassenprüfer bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Gemeinsam mit Pfarrer Hermann Sturm zeichnete Schützenmeister Heinrich Graf für verdienstvolle Mitarbeit im Schützenwesen des Oberpfälzer Schützenbundes mit Urkunde an Benjamin Neal, Markus Dollacker, Sabrina Honig, Josef Singer und Emanuel Bieber aus.Die silberne Verdienstnadel wurde an Ferdinand Honig, Georg Biller, Lothar Donhauser, Johann Eichenseer und Gerhard Gietl, die goldene Verdienstnadel an August Hollweck, die Verdienstauszeichnung an Bernhard Ehebauer und die Verdienstauszeichnung am Band an Thomas Drick überreicht.