Vermischtes Rieden

31.05.2017

(sön) Beim Feuerwehrhaus brutzelten Bratwürstl und Steaks auf dem Grill, D'Stoderer und Er spielten und sangen "Mir san im Wold dahoam". Beim Sommerfest der Feuerwehr fiel der Startschuss bereits mit dem Frühschoppen. Saure Zipfel mit recht viel Zwiebeln machten Appetit auf ein kräftiges Mittagessen. Am Nachmittag dann als Highlight für die Kinder eine Fahrt mit dem großen roten Feuerwehrauto. "Und des a no mit Blaulicht und Martinshorn", wie ein kleiner Steppke begeistert seinen Großeltern berichtete.

Wasser marsch

Vorher aber interessierten sich die zukünftigen Feuerwehrmänner und -frauen auch noch für die Ausstattung des Löschfahrzeugs. Für den jüngsten Feuerwehrnachwuchs gab es ein erstes Trainingslöschen. "Wasser marsch", kommandierte einer der Kleinen. Der Wasserdruck war jedoch spärlich, musste er doch von Kindern mit einer Handpumpe erzeugt werden. Eine lange Tradition habe das Sommerfest der Riedener Wehr, so Vorsitzender Herbert Scharl. "Es wird schon gefeiert, so lange ich denken kann."Das Fest fördere den Kameradschaftsgeist und den Zusammenhalt der Wehrmänner, die auch beim Auf- und Abbau sowie am Grill und auch als Schankkellner an diesem Tag im Einsatz seien. Delegationen der Wehren Ensdorf und Vilshofen waren selbstverständlich vor Ort, ließen sich wie die zahlreichen Gäste, für die das Sommerfest der Riedener Feuerwehr einen festen Platz in ihrem Terminkalender hat, Kaffee und Kuchen, später aber auch Deftiges vom Grill oder einen rassigen Käse und eine frische Halbe dazu schmecken. Sie feierten im Zelt vor dem Feuerwehrhaus, die drei Musikanten aber sangen vom Böhmischen Wind und wussten: "Auf der Bruck trara, da liegt die Barbara."