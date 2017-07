Vermischtes Rieden

26.07.2017

Egal was die Meteorologen vorhersagen. Die Wolfsbacher wissen schon jetzt: Ab Samstag wird drei Tage lang gefeiert.

Wolfsbach. Das Patrozinium der Hl. Magdalena gibt der Wolfsbecka Kirwa das Datum vor. Sie wird vom Samstag 29., bis Montag, 31. Juli, auf und rund um den Festplatz hinter dem Feuerwehr-Gerätehaus stattfinden. Der Startschuss fällt am Samstag um 12 Uhr, wenn kräftige Mannsbilder mit Muskelkraft und Goißn den Kirwabaum in die Senkrechte hieven. Dabei setzen die Kirwaburschen auch auf die Unterstützung durch g'standene Mannsbilder aus dem Ort, während die Kirwamoidln für genügend Nachschub in den Masskrügen zuständig sind.Gegen 20 Uhr werden dann die Kirwapaare ins Festzelt einmarschieren und zusammen mit der Partyband Quertreiber für Stimmung sorgen. Deftiges vom Grill, Käsevariationen, Fisch- und Lachssemmeln sowie jede Menge Leckereien laden derweil zum Schlemmen bei der einen oder anderen Mass Bier ein.Im Mittelpunkt der Magdalenen-Kirchweih steht am Sonntagvormittag um 10.30 Uhr der festliche Gottesdienst zu Ehren der Schutzpatronin. Der sich anschließende Frühschoppen wird von der Blaskapelle musikalisch gestaltet. Danach besteht die Möglichkeit zum Mittagessen im Festzelt (Spanferkel mit Knödel) Ab 15 Uhr folgt das Austanzen des Kirwabaums und das Ermitteln des Oberkirwapaares.Seit Wochen haben die zwölf feschen Kirwapaare fünf Tänze eingeübt und sie werden bei ihren Gstanzln allerhand über das Dorfleben preisgeben. D'Stodara & Er spielen dazu und sind auch anschließend ohne Verstärker im Festzelt, wo auch Kaffee und selbst gemachter Kuchen vom Frauenkreis Wolfsbach angeboten werden, musikalisch unterwegs. Für die Kinder sorgt eine Hüpfburg für Unterhaltung und Spaß. Ab 19 Uhr sorgen Tom & Basti, bekannt unter anderem aus der BR-Reihe "Wirtshausmusikanten beim Hirzinger", für Stimmung im Festzelt. Die zwei Buam aus der Mauth sorgen mit Gitarre, Steirischer Harmonika und ihren typischen alten Klängen für Unterhaltung. Schneidige Wirtshausmusik und Witz, Spaß und die Gaudi stehen im bei ihnen im Vordergrund.Am Montag ab 12 Uhr heißt es dann in Wolfsbach wieder "Mädels aufgepasst!". Der Kirwabär wird durchs Dorf getrieben. Ab 19.30 Uhr wird es im Festzelt dann noch einmal so richtig zünftig, die Jungs von GrögötzWeißbir sorgen für den gebührenden Abschluss der Wolfsbacher Kirwa. Um 22 Uhr wird der Kirwabaum verlost.