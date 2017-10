Vermischtes Rieden

22.10.2017

64

0 22.10.201764

"Zimmerbrand in der Grundschule Rieden. Starke Rauchentwicklung, 13 vermisste Personen": Was diesmal nur eine Übung war, könnte durchaus einmal der Ernstfall sein. Dafür trainierten zwölf Feuerwehren und BRK-Kräfte bei einer Großübung.

Außerordentlicher Schultag

Wasser aus der Vils

Stimmen zur Großübung Rektor Rudolf Scheuerer nannte die Übung "eine tolle Sache, bei der auch die Fluchtwege überprüft wurden". Die Kinder, von der Feuerwehr begeistert, hätten gerne mitgemacht. Sie waren vorbereitet. Wie aber würden sie im Ernstfall reagieren, wenn Panik aufkomme, fragte Scheuerer. Deshalb werde im kommenden Halbjahr eine nicht angesagte Übung stattfinden.



Für Bürgermeister Erwin Geitner spielte die Koordination der Wehren eine große Rolle. Ebenso die Wasserversorgung aus der Vils mit den notwendigen Zwischenpumpen. Sein Dank galt den Feuerwehren, den Schulkindern und Lehrern, "die ihre Freizeit für diese wichtige Übung opferten".



Bei der Manöverkritik dankte Kreisbrandinspektor Hubert Blödt Gemeinde, BRK-Rettungsdienst und den Feuerwehren, die "365 Tage im Jahr bei jeder Witterung ihren ehrenamtlichen Dienst zum Schutz der Bevölkerung rund um die Uhr ausüben". Er betonte, "die Räumung der Schule hat hervorragend funktioniert". Der Menschenrettung müsse sich alles unterordnen.



Riedens Feuerwehrkommandant, Einsatzleiter Rainer Salbeck , hob hervor, dass es sich um eine Gemeinschaftsübung der Wehren Rieden und Vilshofen gehandelt habe. Sie sei in mehreren Sitzungen vorbereitet worden. Den Informationsfluss zwischen den Wehren und dem BRK und die Zusammenarbeit bezeichnete er als gut.



Auch Erkenntnisse zu Verbesserungen, so Kommandant Rudi Beck von der Wehr Vilshofen, seien bei der Übung gewonnen worden. Etwa, dass es bei der Wasserförderung über die lange Schlauchstrecke von der Vils bis zum Einsatzort nötig sein könne, neben den zwei vorgesehenen noch weitere Pumpen zu installieren. (sön)

Alarmiert wurden die Wehren Rieden und Vilshofen, denen sich die Feuerwehren Ebermannsdorf, Ensdorf, Wolfsbach, Thanheim, Schmidmühlen, Winbuch, Emhof, Pilsheim, Dietldorf und Amberg sowie die BRK-Bereitschaft Amberg anschlossen. Kreisbrandinspektor Hubert Blödt und die Kreisbrandmeister Jürgen Ernsberger, Armin Daubenmerkl und Helmut Braun beobachteten die Übung.Auch 123 Kinder nahmen daran teil - für sie war es ein außerordentlicher Schultag. Die Kleinen verließen mit sechs Lehrern, Rektor Rudolf Scheuerer und Hausmeister Anton Schmal, der über 112 die Rettungsleitstelle verständigt hatte, geordnet das Schulgebäude. Auf dem umzäunten Sporthartplatz wurde nachgezählt, ob alle da waren.Nach einigen Minuten trafen die Feuerwehren Rieden und Vilshofen ein. Riedens Kommandant Rainer Salbeck übernahm die Einsatzleitung, unterstützt von Rudolf Beck, Kommandant der Vilshofener Wehr. Die Vilshofener stellten einen Einweiser für die folgenden Wehren an der Staatsstraße ab. Gemeinsam mit der Pilsheimer Wehr positionierten sie sich dann an der Thanheimer Straße am Hydranten, legten eine Schlauchleitung und übernahmen die Atemschutzüberwachung.Die Riedener hatten je einen Einweiser am Gasthaus Zur Brücke und an der Abzweigung zum Pausenhof abgestellt. Winbuch und Emhof waren zuständig für die Wasserentnahme aus der Vils, zu der die Riedener eine doppelte Schlauchleitung unter der Staats- und über die Max-Reger-Straße zur Schule legten. Wolfsbach und Thanheim platzierten an der Kreuzung Max-Reger-Straße und Mittelweg die notwendigen Pumpen.Die Schmidmühlener positionierten sich mit den Ebermannsdorfern am Hydranten am Mittelweg und übernahmen von dort aus die Atemschutzüberwachung vor dem stark verqualmten Werkraum. Dort waren Vilshofener Atemschutzgeräteträger eingedrungen, suchten mit einer Wärmebildkamera die Vermissten und rettete sie. Vom Haupteingang der Schule aus unterstützten die Dietldorfer die Ensdorfer auf dem Pausenhof. Dort rettete die Amberger Wehr über ihre auf 18 Meter ausgefahrene Drehleiter aus der verqualmten ersten Etage Verletzte. Diese wurden ebenso wie die aus dem Werkraum Befreiten und ein bewusstlos zusammengebrochener Atemschutzgeräteträger dem BRK übergeben.Nach zwei Stunden war die Übung beendet. Die Schüler bekamen eine Brotzeit und Rektor Scheuerer versprach ihnen einen Hausaufgabengutschein. Bürgermeister Erwin Geitner lud alle Übungsteilnehmer zu einem Imbiss ins Feuerwehrhaus ein.___Weitere Bilder im Internet: