Spatenstich für den Neubau der Raiffeisenbankfiliale in Rieden

Wirtschaft Rieden

24.07.2017

Die Raiffeisenbank Unteres Vilstal baut ihre Geschäftsstellenstruktur aus. Der Spatenstich für den Neubau im Zentrum von Rieden ist gemacht. "An dieser exponierten Stelle, wo früher bereits die alte Raiffeisenbank stand, errichten wir unsere neue Geschäftsstelle", meinten die Bankvorstände Karl Schlagbauer und sein Vorstandskollege Dr. Michael Doblinger im Beisein des Aufsichtsrates sowie Bürgermeister Erwin Geitner und Thomas Singer von der bauausführenden Firma. Mit dem Neubau schließt man eine Lücke im Ortskern von Rieden. Für Bürgermeister Erwin Geitner eine gute Lösung, wie er meinte. "Mit diesem Lückenschluss erfährt unsere Gemeinde ein gutes Stück an Aufwertung". Bezugsfertig soll das Gebäude in der zweiten Jahreshälfte 2018 sein.