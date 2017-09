Sport Roding

19.09.2017

2

0 19.09.2017

Roman und Kerstin Schemmel wollen bei den bayerischen Meisterschaften der Gewichtheber ein Wörtchen um den Titel mitreden. Letztendlich kommen sie zu spät zum Wiegen und dürfen lediglich außer Konkurrenz antreten.

Drei Gewichtheber des 1. AC Weiden stellten bei der bayerischen Meisterschaft in Roding ihr Können unter Beweis. Mit Roman Schemmel, Kerstin Schemmel und Johannes Popel schickten die Weidener drei ihrer besten Gewichtheber zu den bayrischen Meisterschaften. Doch schon bei der Anreise ging für die Sportler des Athleten-Clubs einiges schief. Durch einen falsch übermittelten Zeitplan erreichten Roman und Kerstin Schemmel die Wettkampfstätte nicht rechtzeitig, um sich für ihre Gruppe abwiegen zu lassen. Es blieb ihnen daher nur, außer Konkurrenz zu starten.Die Sportler machten das Beste daraus und zeigten, welchen Platz sie in der Wertung eingenommen hätten. Roman Schemmel stemmte 88kg im Reißen sowie 120kg im Stoßen, was für ihn am Ende 39,4 Punkte ausmachte. Kerstin Schemmel bewältigte 63kg im Reißen. Mit 83kg im Stoßen gelang ihr sogar ein neuer persönlicher Rekord. Zusammen ergab das für sie 82 Relativpunkte, womit sie auf den zweiten Platz gekommen wäre.Somit musste es für die Weidener Johannes Popel reißen, der rechtzeitig zum Abwiegen kam und regulär antreten durfte. In der Klasse bis 77kg bewies er sich gegen eine harte Konkurrenz. 113kg gingen im Reißen auf sein Konto, 138kg häufte er im Stoßen drauf. Das ergab am Ende eine Zweikampfleistung von 251kg und einem Relativpunktestand von satten 100 Punkten, was ihn verdient auf den ersten Platz beförderte.