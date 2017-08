Vermischtes Rötz

23.08.2017

Zwei Tage feierte die Jugendfeuerwehr Pillmersried ihren 10. Geburtstag. Das Jubiläum startete mit einer Partynacht. Am Sonntag war dann der Gottesdienst ein Besuchermagnet. "Auch das Lebenshaus kann in Flammen stehen", gab der Prediger zu bedenken. Hierfür gebe es keinen Sirenenalarm.

Schlauch und Glauben

Party und Spiele

-Pillmersried. Mit einem zweitägigen Fest und vielen Gästen feierte die Jugendfeuerwehr Pillmersried ihr zehnjähriges Bestehen. Obwohl lange zuvor bereits sehr engagiert im Geschehen der Feuerwehr eingebunden, "sei die Gründung einer eigenständig organisierten Jugendfeuerwehr im Jahre 2007 eine mutige und zugleich zukunftsorientierte Entscheidung gewesen", brachte Zweiter Bürgermeister Wolfgang Spießl am Festsonntag seine Anerkennung zum Ausdruck.Zum Höhepunkt des Jubiläums zelebrierte Pfarradministrator Stefan Wagner unter freiem Himmel den Festgottesdienst bei der Antoniuskirche. Der Tag startete mit einem Kirchenzug, angeführt von den "Oberlandmusikanten", die auch den Gottesdienst umrahmten. "Feuer, etwa in Form eines Lagerfeuers oder brennender Kerzen, übt auf uns Menschen eine faszinierende Wirkung aus", sagte Pfarrer Wagner zu Beginn seiner Predigt. Doch so schön das Feuer ist, so gefährlich kann es auch sein. Ein Glück, wenn dann die Sirene heult und die Feuerwehr kommt. "Doch was geschieht, wenn unser Lebenshaus infolge von Krankheit, Tod und Problemen im Miteinander in Flammen steht?", fragte der Geistliche. Dafür gebe es keinen Sirenenalarm und es komme auch keine Feuerwehr, sondern Menschen wie der Hl. Florian, der zeitlebens die kleinen und großen "Brandherde" der Mitmenschen aus tiefem Glauben heraus gesehen hat.Wie die Feuerwehr den Schlauch, braucht es für uns den Glauben, den man aus vielen Quellen durch den Besuch der Gottesdienste, mit Gebet und Nächstenliebe schöpfen kann. Diesen Glauben, den Mitmenschen zu helfen, wünschte Pfarrer Wagner der Gottesdienstgemeinde. Damit erfüllen wir alle Tage den Leitspruch der Feuerwehr "Gott zur Ehr', dem Nächsten zur Wehr".Zurück im Festzelt begrüßte der zweite Vorsitzende der Jugendfeuerwehr, Bernhard Schmidt, besonders stellvertretenden Bürgermeister Wolfgang Spießl mit Stadträten, Pfarrer Stefan Wagner, die Mitglieder der Gründungsvorstandschaft sowie von der Feuerwehrführung KBI Norbert Auerbeck, KBM Michael Sturm, Ehren-KBM Hans Daschner, den stellvertretenden Kreisjugendwart Stefan Schlotterbeck und Inspektionsjugendwart Daniel Forster. Die "Oberlandmusikanten" unterhielten zum Frühschoppen und über die Mittagszeit mit bayrisch-böhmischer Blasmusik. In Grußworten dankten die Ehrengäste der Jugendfeuerwehr für ihren unermüdlichen Einsatz.Das heutige Fest setze zugleich auch ein Ausrufezeichen an die Jugendlichen, sich auch weiterhin im Dienst der Feuerwehr zu engagieren, wurde dabei betont. Beim Familiennachmittag mit Kaffee und Kuchen hatten dann besonders die Kinder jede Menge Spaß in den Hüpfburgen, am Spielplatz und an den Stationen der "Spiele ohne Grenzen", mit denen das Jubiläumsfest am Samstagnachmittag seinen Auftakt nahm.Gäste aus nah und fern fanden sich am Samstagabend zur "Pillmersrieder Löschparty" mit der Band "d'Urwaidler" ein. Am Sonntag klang das Jubiläumsfest mit der Musikgruppe "Narrisch pack ma's o" aus.