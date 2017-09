Vermischtes Rötz

15.09.2017

395

0 15.09.2017395

Monika Hauer ist tot. Die Unternehmerin starb nach schwerer Krankheit am vergangenen Dienstag. Sie wurde 66 Jahre alt.

1979 übernahm Monika Hauer gemeinsam mit ihrem Mann die "Wutzschleife" in Rötz. Seit 1997 führte sie nach dem Tod des Gatten das Hotel alleine weiter. Es gelang ihr, das Hotel zu einem Tagungs- und Wellnesszentrum weiterzuentwickeln. Sie erhielt den AHGZ-Branchenpreis „Hotelier des Jahres 1999" und ist Trägerin der Bayerischen Staatsmedaille. Diese erhielt sie 2006 für die Verdienste um die bayerische Wirtschaft. In den vergangenen Jahren, führte Monika Hauer die "Wutzschleife" gemeinsam mit ihrem Sohn.Trauergottesdienst und Beerdigung sind am Dienstag, 19. September, um 15 Uhr in der Pfarrkirche Seebarn.