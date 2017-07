Fest am Sonntag beginnt mit Kirchenzug

Ein festliches Ereignis steht der Spielvereinigung Schirmitz am Sonntag, 23. Juli, ins Haus. Sie feiert bei einem Festgottesdienst auf dem Sportgelände die Einweihung des neuen Spielplatzes, des sanierten Sportheims und der neu gestalteten Tennishütte. Ein Tag der offenen Tür schließt sich an, bei dem Besucher die vielen Neuheiten erleben können.

Die Aktiven der sieben Abteilungen treffen sich um 9.15 Uhr am Sportheim je nach Witterung im Trainingsanzug oder in Trikots. Um 9.45 Uhr geht dann der Kirchenzug aller Vereine mit Fahnen unter Vorantritt der Bläsergruppe von der Pfarrkirche zum Sportplatz. Auf dem Gelände des Kastaniengartens zelebriert Pfarrer Thomas Stohldreier um 10 Uhr den von Bläsern umrahmten Festgottesdienst mit anschließender Weihe.Danach beginnt der Frühschoppen mit Weißwurstessen. Zum Mittag gibt es Rollbraten mit Kartoffelsalat. Am Nachmittag stehen Kaffee und Kuchen bereit. Um 14 Uhr veranstalten die verschiedenen Sparten der SpVgg eine Kindersportrallye und ab 17 Uhr ist Biergartenbetrieb mit Zoigl, Grillgerichten, Pommes und Makrelen. Zur Unterhaltung spielen die "Zwoa Schwougern".