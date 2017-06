Freizeit Schirmitz

20.06.2017

Die Fußball-Juniorenabteilung der SpVgg veranstaltet am Wochenende ein großes Turnier für E- und F-Junioren sowie Bambini. Doch neben dem Platz tut sich ein Problem auf.

(du) Insgesamt beteiligen sich 22 Teams zwischen Bärnau und Schwarzenfeld. Doch weil auf dem Parkplatz vor dem Sportheim Baumaterial aus der Kirchenstraße liegt, gibt es nur wenig Platz für Autos. Laut Jugendleiter Thomas Lindner will sich die SpVgg darum bemühen, wegen der zu erwartenden 150 bis 200 Fahrzeuge eine benachbarte Wiese als Parkplatz zu gewinnen. Außerdem will sie versuchen, dass die Baufirma ihre abgestellte Geräte und Maschinen doch noch abzieht.Das Fußballwochenende für Jugendliche, das Juniorenleiter Thomas Lindner zusammen mit Bereichsleiter Josef Sommer schon seit Jahren mit jeweils großem Erfolg organisiert, wird am Samstag, 24. Juni, mit den Spielen der F-Junioren eingeleitet. Zehn Mannschaften jagen dabei von 10 bis 14 Uhr dem runden Leder nach und kämpfen um den Raiffeisenbank-Cup. Am Sonntag spielen von 9.30 bis 13 Uhr zunächst die E-Junioren und von 14.15 bis etwa 17 Uhr die Bambini um den Allianz-Hering-Cup. Hierbei gehen 12 Mannschaften an den Start. An beiden Tagen ist für die Verpflegung der jungen Kicker sowie der erwachsenen Begleiter bestens gesorgt. Außerdem gibt es eine große Tombola sowie am Stand der Allianz-Vertretung von Heiko Hering ein Torwandschießen. Erster Preis ist ein Originaltrikot von Nationalspielerin Sara Däbritz mit Autogramm. Über Helfer für den Aufbau am Freitag und den Abbau am Sonntag würde sich das Organisationsteam freuen. Kuchenspenden sind ebenfalls willkommen. Ansprechpartner ist Thomas Lindner, Telefon 0170/3851789.