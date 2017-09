Freizeit Schirmitz

Der Jahresausflug führte den Katholischen Frauenbund ins Werdenfelser Land. Bei einer Führung durch Partenkirchen und Garmisch ging es auch auf die große Olympiaschanze. Außerdem bewunderten die Frauen die Lüftlmalereien an den Häusern. Einige Teilnehmerinnen wanderten durch die Partnachklamm. Nach einer Kaffeepause wurde Quartier in Seefeld in Österreich bezogen. Am nächsten Tag besuchten die Ausflügler dort das Handwerkerfest. Ferner ging es zur Friedensglocke nach Telfs. Sie ist die größte Glocke Tirols und läutet täglich um 17 Uhr für gute Nachbarschaft und Frieden der Alpenländler.

Nach dem Gottesdienst am dritten Tag in Mittenwald steuerte die Reisegesellschaft die Klosterkirche in Ettal an. Auch der hauseigenen Likörmanufaktur wurde eine Visite abgestattet. Interessant war auch die Führung durch das Schloss Oberschleißheim. Auf der Heimfahrt dankten die Reisenden der Vorsitzenden Waltraud Schwab für die gute Organisation des gelungenen Ausflugs.