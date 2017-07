Freizeit Schirmitz

30.07.2017

0 30.07.2017

Strandstimmung auf dem Sportgelände der SpVgg Schirmitz. Mehrere Hundert junge Leute vergnügten sich bei angenehmen Temperaturen am Samstag bei der dritten Beach-Party der Fußballer. Das Event wird von Jahr zu Jahr beliebter. Abteilungsleiter Christian Schieder hatte zusammen mit Co-Trainer Peter Möhrle die Fete bestens organisiert. Möhrle sorgte in altbewährter DJ-Zotti-Manier für heiße Musik. Die Jugendlichen sangen, tanzten und feierten auf dem voll besetzten Areal, auf dem Kiesbett oder unter dem Zeltdach. Dichtes Gedränge herrschte an der Bierbar der AH-Fußballer sowie an der Schnapsbar, die Katrin Ziegler und die Spielerfrauen betreuten. Großen Zuspruchs erfreuten sich ebenso die Stände von "La Cocktail" sowie des Bio-Bauern Matthias Lukas und seiner Familie, die Burger vom Rind anboten. Zur Abkühlung stand ein Bassin bereit. Security-Kräfte sorgten zusammen mit den Verantwortlichen der SpVgg für Ordnung sowie einen reibungslosen Ablauf. Die große Party am Ortseingang endete erst am Sonntag in den frühen Morgenstunden. Bild: du