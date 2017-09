Freizeit Schirmitz

Der Entomologische Arbeitskreis Ostbayern präsentiert bei der achten Insektenausstellung wieder rund 100 000 Exemplare aus aller Welt, vom größten Falter bis zur kleinsten Motte. Die 65 Aussteller kommen aus insgesamt acht Nationen in die Mehrzweckhalle.

Es ist die größte Insektenbörse Süddeutschlands und die zweitgrößte in der Bundesrepublik. Vorsitzender Peter Huber und Börsensekretär Manfred Ströhle freuten sich über den guten Besuch. Die Insektenkundler reisten auch aus Österreich, Tschechien, der Slowakei, Italien, Belgien und sogar aus Litauen und der Ukraine an. Ströhle war besonders vom Interesse der Jugend angetan. "Wir haben wieder sechs junge Mitglieder gewonnen." So beteiligten sich an der Schau die 18- und 19-jährigen Julia Niermann aus Wuppertal, Johannes Gratz aus Breitenbach in Thüringen und Toni Kasiske aus Göttingen. Sie zeigten lebende Falter und seltene Raupen. Tim Ströhle, Sohn des Börsensekretärs, führte zwei Heuschreckenarten vor, nämlich "Wandelnde Blätter" und Riesenstabheuschrecken aus Südostasien, die ausgewachsen bis zu 15 Zentimeter lang werden. Die anderen Entomologen hatten zudem Vogelspinnen, Skorpione, exotische große Käfer und Schmetterlinge aus aller Welt im Sortiment.In der Halle herrschte von 8.30 bis 14 Uhr geschäftiges Treiben. Die Veranstaltung bot den Fachleuten Gelegenheit zum Kauf und Tausch. Unter den Insektenkundlern waren als Stammgäste wieder Jan Svoboda und Josef Louda aus Tschechien, die mit über 1000 Exemplaren zu den größten Ausstellern zählten. Prachtstück war der Atlasfalter (Atacus atlas), der mit bis zu 30 Zentimeter Spannweite als größter Falter der Welt gilt. Die umfangreichste Privatsammlung Deutschlands mit rund einer Viertelmillion Schmetterlingen besitzt die Familie von Börsensekretär Ströhle. Auch die Söhne Steve und Tim sind schon begeisterte Entomologen.Bereits am Vorabend hatten sich 65 Experten zu Fachgesprächen im Naturfreundehaus in Trauschendorf getroffen. Dabei tauschten sie nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse über ihre Hobby aus, sondern hörten auch einen Vortrag von Professor Manfred Schaarschmid aus Leipzig über die vielfältige Insektenwelt Südafrikas.