Schirmitz. (du) Mit jugendlichem Elan feierte Gärtnermeister Fritz Steinhilber am Donnerstag mit einer großen Gratulantenschar in seinem Geburtshaus, dem Gasthof Heigl, 80. Geburtstag. Dem Seniorchef der Schirmitzer Gärtnerei sieht man das Alter nicht an.Mit vier Geschwistern im elterlichen Betrieb aufgewachsen, legte er mit 24 Jahren die Meisterprüfung ab und übernahm 1974 die von seinem Vater gegründete Gärtnerei und baute sie zu einem angesehenen Unternehmen aus. Am 23. August 1965 heiratete der Jubilar Rosemarie Weinfurtner aus Weiden. Sie haben zwei Söhne. Kurt übernahm 2000 den Betrieb, Fritz betreibt eine Bio-Gärtnerei und Landwirtschaft bei Etzgersrieth. Freude bereiten vier Enkelkinder. Den langen Reigen der Gratulanten führten die Bürgermeister Ernst Lenk und Josef Robl sowie die Gemeinderäte Karl Bodensteiner und Josef Ruhland junior an. Lenk dankte Steinhilber für seine 24-jährige Tätigkeit im Gemeinderat von 1972 bis 1996. Glückwünsche der Pfarrei übermittelte Pfarrer Thomas Stohldreier . Andreas Gloßner (Weiden), Kurt Steinhilber (Rothenstadt) und Reiner Steinhilber (Neustadt) gratulierten für die Gartenbaugruppe Weiden und Umgebung. Gratulanten für den Obst- und Gartenbauverein waren Anni Weig und Hans Stiegler , den OWV Herbert Wolf und Ernst Stöckl , die Kolpingsfamilie Josef Ziegler und Herbert Kick , die SpVgg Sigi Pautsch und Reinhard Herrmann , den Schützenverein Manfred Schottenhaml und Tobias Zeiler , die Feuerwehr Jürgen Wolf und Bernhard Eckert , den MGV "Frohsinn" Wolfgang Bäumler und Siegfried Schönig , die CSU Markus Dobmeier und Wolfgang Gorny, die Siedler Walther Piehler sowie für die Soldaten- und Reservisten Herbert Dobmeier .Außerdem wünschte der Kolping-Freundeskreis alles Gute. Während des Tages hatte Rosa Krug für die Pfarrei-Senioren gratuliert. Der Männergesangverein unter Leitung von Siegfried Schönig erfreute sein langjähriges Mitglied mit einem Ständchen. Die Gäste wurden mit Zoigl und Brotzeiten bewirtet.