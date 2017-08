Politik Schirmitz

03.08.2017

An Bauerngasse und Heckenweg plant die Koller-Bauträger GmbH eine großflächige Wohnbebauung mit dreigeschossigen Gebäuden. Für die 20 bis 25 Wohnungen soll es oberirdisch rund 50 Stellplätze geben.

Bürgermeister Ernst Lenk informierte den Gemeinderat über die 25 Stellungnahmen, deren Vorschläge in den Bebauungsplan eingearbeitet werden sollen. Nach Meinung des Kreisbaumeisters füge sich die Planung in die umgebende Bebauung ein.Das Landesamt für Denkmalpflege wies darauf hin, dass im Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Bauerngasse" vier Baudenkmäler liegen, die alle in der Denkmalliste enthalten seien. Dabei handelt es sich um das Wohnstallhaus eines Vierseithofs an der Bauerngasse 4, das Austragshaus, den Backofen und den Pumpbrunnen. Nach Ansicht der Behörde würde eine Abtrennung von Teilen der alten Hoffläche mit anschließender Bebauung das überlieferte historische Erscheinungsbild der denkmalgeschützten Hofanlage dauerhaft und nachhaltig beeinträchtigen.Für das jetzt vorliegende Konzept seien die ehemals freistehend geplanten dreistöckigen Gebäude 4 und 5 in Anlehnung an die vorhandenen Ökonomiegebäude zu einem L-förmigen Gebäude zusammengefasst. Das südliche Gebäude sei auf drei und im östlichen Teil auf zwei Vollgeschosse beschränkt. So werde die maximale Höhe und Bauform an den Stadel angepasst. Die L-Form mit abgestuften Dächern und verbindenden Gliedern nehme dessen Bauweise auf und erhalte den Eindruck des Vierseithofes.So trage man auch der künftigen Nutzung des Wohnstallhauses als Sozialtreffpunkt mit Café und Sozialstation Rechnung. Bei einer Wohnbebauung mit barrierefreien Wohnungen könne er dem Wohngebiet einen Mittelpunkt geben. Das seit Jahren leerstehende Gebäude werde neu belebt und erhalte eine langfristige Erhaltungsprognose. Der Gemeinderat billigte letztlich den Entwurf mit den Änderungen. Danach folgt nochmals die Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange.