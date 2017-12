Politik Schirmitz

08.12.2017

08.12.2017

Der Gemeinderat befürwortete in der jüngsten Sitzung auch für 2018 wieder eine Ferienbetreuung von Kindern durch die Firma Learning Campus. Dabei sollen die gleichen Konditionen gelten wie in diesem Jahr. Dem vorgelegten Vertrag vom 23. Oktober stimmten die Räte zu. Ferner erteilte das Gremium für die Jahresrechnung 2016 der Gemeinde einstimmige Entlastung. Einwendungen gab es keine.

In seinem Ausblick auf das kommende Jahr erklärte Bürgermeister Ernst Lenk, dass eigentlich kein Bedarf an die Förderstelle bei der Regierung der Oberpfalz gemeldet wurde. "Um jedoch die Städtebaufördermaßnahmen nicht zu gefährden, sei die Meldung überarbeitet." Für den Ausbau der Bauerngasse sowie anteilige Planungskosten für die Naabstraße sei dennoch ein Bedarf von 128 000 Euro angemeldet worden. "Die Kosten für 2019 in Höhe von 40 000 und für 2020 mit 328 000 Euro wurden entsprechend angepasst", erläuterte der Rathauschef.Lenk schlug vor, wegen der geplanten Sanierung der Mehrzweckhalle im neuen Jahr eine Bestandsaufnahme und eine Zustandsbewertung durch ein Architekturbüro anfertigen zu lassen. Die weitere Vorgehensweise werde erst noch beschlossen. Haushaltsmittel sollen 2018 bereitgestellt werden.Der Bürgermeister gab bekannt, dass die Grundstücksgeschäfte im Bereich der Grüngutsammelstelle beim Sportheim abgeschlossen und im Grundbuch vollzogen seien. Er unterbreitete den Vorschlag, in Zusammenarbeit mit der SpVgg eine Planungsgrundlage zu erarbeiten. Dabei soll die Grüngutsammelstelle neu geordnet und der angrenzende Parkplatz besser befestigt und neu gestaltet werden. Die Planung könnte bald angegangen und eine Realisierung im nächsten Jahr möglich sein. Dafür sollen im Etat ebenfalls Mittel eingeplant werden. Für den Panorama-Rundwanderweg ist die abschließende Zusage der Fördergelder aus dem Naturpark-Jahresprogramm 2018 erfolgt. Die Gesamtmaßnahme kostete 18534,34 Euro. Die Gemeinde erhielt 9267,12 Euro, also genau die Hälfte, als Zuschuss.Wie Lenk weiter informierte, soll die Einweihung des Bauabschnitts IV mit dem Ausbau der Kirchenstraße und An der Kirche und der Sanierung der Pfarrkirche und des Kirchplatz zusammen mit der Pfarrgemeinde 2018 erfolgen. Möglicher Termin ist der Sonntag, 13. Mai.