01.06.2017

Der Gemeinderat hat den Antrag von Nicole Tomandl, in einer Doppelgarage am Weißdornweg Auto-Innenreinigung samt Politur anzubieten, einstimmig abgelehnt. Wie Bürgermeister Ernst Lenk erläuterte, habe das Landratsamt bereits vorher sein Veto eingelegt.

Die Kreisverwaltung befürchtet zu viel Lärm im Wohngebiet. Grünes Licht gab es dagegen für die von Josef Balk beantragte Nutzungsänderung der Metzgerei in der Hauptstraße zur Wohnung. Um Straßen und Gehsteige sauber zu halten, wird die Kommune zwölf Beutelspender und Abfallkörbe bei der Firma Krysa-Umwelt für 199 Euro pro Stück anschaffen. Diese Entscheidung ist vor allem für Hundehalter gedacht.Nachdem die Position der Tempo-30-Schilder im Ausbaubereich Kirchenstraße/An der Kirche in der letzten Sitzung diskutiert worden war, entschied sich das Plenum jetzt für folgende Stellen: aus Süden kommend nach der Weidener Straße auf der rechten Seite "Achtung Kinder" und "30" sowie das Zusatzzeichen "Kindergarten". Die gleiche Schilderkombination soll nach der Einmündung in die Flurstraße wiederholt werden. Aus Norden kommend werden die Tafeln in Höhe des Anwesens Kirchenstraße 11 und nach der Einmündung "An der Kirche" auf der rechten Seite aufgestellt. Der Verkehrssachbearbeiter der Polizei Weiden ist einverstanden. Wie Bürgermeister Lenk informierte, seien zurzeit Asphaltierungsarbeiten im Straßenausbaubereich bis zum Hopfenweg im Gange.Lenk legte den Räten die Jahresrechnung 2016 der Gemeinde Schirmitz vor. Des Weiteren verlas er ein Dankschreiben der Grundschule für den vom Gemeinderat gewährten Zuschuss für den Schullandheimaufenthalt. Lenk bedankte sich namens der Gemeinde auch für die Spende des Vereinskartells in Höhe von 2300 Euro zur Anschaffung der Gedenktafeln am Kriegerdenkmal.Walther Piehler stellte ein Zeltlager der Bayerischen Siedlerjugend vor und zog eine finanzielle Unterstützung der Teilnehmer aus der Gemeinde wie bei "Learning Campus" in Erwägung. Nach eingehender Diskussion gab es zumindest für heuer aber eine Absage.