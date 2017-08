Sport Schirmitz

Die SpVgg Schirmitz bleibt in der Bezirksliga Nord weiter ungeschlagen. Die Dütsch-Elf ließ auch bei einem vermeintlichen Mitfavoriten nichts anbrennen.

Schwarzhofen. Mit dem 3:1 beim SV Schwarzhofen entführte die SpVgg Schirmitz wichtige Punkte aus dem Schwarzachtal. Zunächst waren die Gastgeber aber besser: Christoph Gietl scheiterte mit einem Heber, dann traf Christoph Danner nur den Innenpfosten. In der 18. Minute die überraschende Führung für die SpVgg, die nach einem Eckball per Kopfstoß durch Michael Wells vorne lag. Schwarzhofen war danach bemüht, wieder spielerische Linie ins Geschehen zu bekommen, doch wirkten die letzten Pässe immer zu hastig. Nach einem Foul von Schwarzhofens Abwehrspieler Michael Danner an einen Schirmitzer Spieler gingen die Gäste kurz vor der Pause per Strafstoß durch Bastian Dütsch mit 2:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel setzte Schwarzhofen alles auf ein Karte und konnte kurz nach Wiederbeginn durch Christoph Danner nach einem Stellungsfehler in der Schirmitzer Hintermannschaft auf 1:2 verkürzen (49.). Dieser Hoffnungsschimmer sollte jedoch nicht lange anhalten, denn nach einem kapitalen Abwehrfehler von Schlussmann Markus Ullmann, der dem Gegner den Ball beim Abwurf direkt in die Beine warf, konnten die Schirmitzer das vorentscheidende 3:1 (66.) erzielen.SV Schwarzhofen: Ullmann, Weiss C., Voith (73. Rötzer), Danner M., Gietl (86. Ferstl), Weiß M., Danner C., Fleischmann (73. Zäch), Lennert, Weigl, Götz.SpVgg Schirmitz: Ramm, Gmeiner, Dütsch (63. Lingl), Ziegler (46. Hirmer), Bredow, Sommer, Peetz, Kormann, Wells, Wagner, Herrmann.Tore: 0:1 (18.) Michael Wells, 0:2 (38.) Bastian Dütsch, 1:2 (49.) Christoph Danner, 1:3 (66.) Marcel Kormann - SR: Matthias Ferstl (Parsberg) - Zuschauer: 180 - Gelb-Rot: (80.) Max Lennert (Schwarzhofen) wiederholtes Foulspiel - Rot: (90.) Christian Weiß (Schwarzhofen) Notbremse