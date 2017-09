Sport Schirmitz

10.09.2017

10.09.2017

Sorghof/Schirmitz. In der zum Schluss hektischen Bezirksligabegegnung zwischen dem SV Sorghof und der SpVgg Schirmitz erlebten die Zuschauer hüben wie drüben ein Wechselbad der Gefühle. Thomas Götzl raubte den Gästen in der letzten Sekunde der Nachspielzeit mit einem Sonntagsschuss zum 2:2 den schon sicher geglaubten Auswärtsdreier. Kurz zuvor schien die SpVgg durch einen mehr als fragwürdigen Elfmeter und der daraus folgenden 1:2-Führung schon auf der Siegesstraße zu sein.

Schirmitz präsentierte sich als der erwartet starke Gegner und dominierte klar im ersten Spielabschnitt. Der Dütsch-Elf erspielte sich dabei einige hochkarätige Torchancen, doch lediglich Dominik Bredow brachte mit einem Nachschuss zum 0:1 (22.) etwas Zählbares zustande. Der starken Leistung von SV-Schlussmann Michael Götz ist es zu verdanken, dass die SpVgg nicht schon zur Halbzeit die Partie vorzeitig entscheiden konnte.Doch nach dem Wiederanpfiff war es ein Duell auf Augenhöhe, da Schirmitz das hohe Anfangstempo nicht fortsetzen konnte. Der eingewechselte Kubilay Kuscuoglu war der Wegbereiter zum 1:1. Andreas Meyer verwandelte einen gefühlvollen Schlenzer über Gästekeeper Julian Ramm.In der Schlussphase zog sich der Unparteiische mit einigen umstrittenen Entscheidungen den Unmut der Heimzuschauer zu. Nachdem schon zur Ecke geklärt war, entschied der Referee auf Foulelfmeter und zudem auf Gelb-Rot für Carsten Steiner. Bastian Dütsch nahm das "Geschenk" dankend an und verwandelte sicher zur 1:2-Führung. Mit dem Mute der Verzweiflung und in Unterzahl warfen die Hausherren in der dreiminütigen Nachspielzeit alles nach vorne. Selbst Torhüter Götz war im Gästestrafraum, als der Kampfgeist der Platzherren belohnt wurde. Thomas Götzl jagte das Leder unter die Latte und knackte damit den Abwehrschirm von Schirmitz in letzter Sekunde.SV Sorghof: Götz, Steiner, Rudlof, Götzl, Siegert (70. Kuscuoglu), Meyer, Becker, Nutz (70. Kraus), Doschat, Hagerer, RitterSpVgg Schimitz: Ramm, Gmeiner, Dütsch (88. Deubzer), Ziegler, Hirmer (85. Wagner), Bredow ((75. Weiß), Sommer, Peetz, Kormann, Wels, HerrmannTore: 0:1 (22.) Dominik Bredow, 1:1 (73.) Andreas Meyer, 1:2 (82./Foulelfmeter) Bastian Dütsch, 2:2 (90. +3) Thomas Götzl - SR: Patrick Rossow (Bayreuth) - Zuschauer: 105 - Gelb-Rot: Carsten Steiner, Sorghof (82.)