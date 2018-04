Sport Schirmitz

08.04.2018

7

0 08.04.2018

Die SpVgg Schirmitz kann doch noch gewinnen. Aufgrund einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit fährt die Dütsch-Truppe mit einem verdienten 3:2 gegen den SV Sorghof den ersten Sieg nach der Winterpause ein und kann damit den dritten Tabellenplatz behaupten.

Dütsch bleibt (du) Bezirksligist SpVgg Schirmitz hat schon frühzeitig die Weichen für die neue Saison 2018/19 gestellt. Und er setzt damit weiter auf Kontinuität. Die beiden Fußball-Abteilungsleiter Christian Schieder und Werner Marschalek haben das erfolgreiche Trainerduo Josef Dütsch/Peter Möhrle für eine fünfte Spielsaison als Übungsleiter verpflichtet. Für Dütsch war es wichtig, dass das nahezu komplette Stammpersonal ebenfalls die Zusage gegeben hatte, bei der SpVgg Schirmitz in der Bezirksliga weiter um Punkte zu spielen. Schieder und Marschalek gaben das erfreuliche Ergebnis am Sonntag vor dem mit 3:2 gewonnenen Heimspiel gegen Sorghof bekannt.

Im ersten Durchgang sah es lange Zeit nicht so aus, als dass Schirmitz das Feld als Sieger verlassen sollte. Sorghof bestimmte vielmehr das Spielgeschehen. Die Platzherren agierten viel zu hektisch und offenbarten auch ungewohnte technische Mängel, die der Gast aber vorerst nicht ausnutzen konnte. Die erste schöne Kombination der SpVgg lief in der 20. Minute von rechts über den wieder genesenen Benedikt Kormann zu Marco Lingl, der aber knapp am Gästetor vorbei zielte. Besser nutzte der SV Sorghof in der 40. Minute eine Unachtsamkeit in der SpVgg-Abwehr durch Torjäger Udo Haderer zum 0:1 aus.Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich dann eine andere Heimelf. Der Schachzug von Trainer Josef Dütsch ging dabei voll auf, Markus Peetz als Mann im Abwehrzentrum agieren zu lassen und im Angriff Bastian Dütsch und Michael Herrmann als Doppel-Zehn stürmen zu lassen. Schon in der 47. Minute wurden die Bemühungen der Platzherren belohnt, als Kormann nach Musterflanke des agilen Marcel Kargus per Kopf den 1:1-Gleichstand erzielte. In der 55. Minute wurde Dütsch im Strafraum gefoult, den fälligen Strafstoß verwandelte er selbst souverän zum 2:1-Führungstreffer. Sorghof war nun etwas geschockt und brachte keine nennenswerte Torchance mehr zustande.Die Hausherren ließen nicht locker und erhöhten nach einer Stunde durch Dominik Bredow nach guter Vorarbeit von Michael Herrmann sogar auf 3:1. Weitere gute Möglichkeiten wurden aber nicht genutzt. Den Vorsprung hielt Schirmitz bis zur 90. Minute, dann verkürzte Andreas Meyer mit einem Flachschuss ins linke untere Toreck noch auf 2:3. Obwohl der Schiri fünf Minuten nachspielen ließ, brachte das Dütsch-Team den Sieg sicher über die Zeit.SpVgg Schirmitz: Ramm, Gmeiner, Dütsch, Rothballer (25. Sommer), Hirmer, Lingl (92. Ziegler), Bredow (80. Thorn), Peetz, Kormann, Kargus, HerrmannSV Sorghof: Götz, Rudlof, Regler, Becker, Schmidt, Hagerer, Ritter, Urbanek, Meyer, Doschat, GötzlTore: 0:1 (40.) Hagerer, 1:1 (47.) Kormann, 2:1 (55./Foulelfmeter) Dütsch, 3:1 (60.) Bredow, 3 : 2 (90.) Meyer - SR: Robert Kleffmann (Altenthann) - Zuschauer: 120