Sport Schirmitz

11.08.2017

11.08.2017

Nach drei Auswärtsspielen in Folge, die ohne Niederlage überstanden wurden und bei denen man sogar sieben Punkte einfahren konnte, kommt die SpVgg Schirmitz am Samstag, 16 Uhr, endlich wieder einmal in den Genuss einer Heimpartie. Gegner ist Aufsteiger TuS/WE Hirschau, ein für die Dütsch-Truppe völlig unbeschriebenes Blatt.

Der Neuling gab aber bereits mit vier erkämpften Punkten eine durchaus beachtliche Visitenkarte in der neuen Umgebung ab und darf auf keinen Fall unterschätzt werden. So knöpfte das Team von Coach Jörg Gottfried erst letzte Woche der SpVgg Vohenstrauß einen wichtigen Zähler ab.Für SpVgg-Trainer Josef Dütsch ist die Bezirksliga Nord heuer ausgeglichener denn je und ohne ganz großen Favoriten. Gegen jede Mannschaft sind somit Kampfgeist und Einsatz bis zur letzten Minute angesagt, um zum Erfolg zu kommen. Dies hat die SpVgg in den drei Anfangspartien dieser Saison gut umgesetzt und schon ein kleines Punktepolster angesammelt, das nun gegen Hirschau aufgestockt werden soll. Zum gleich Zeitpunkt des Vorjahres hatte Schirmitz noch keinen einzigen Zähler auf dem Konto. Diesmal ist das Team um Spielführer Florian Ziegler allerdings schon in guter Verfassung und auch in der Abwehr sehr stabil. Das musste zuletzt auch der favorisierte SV Schwarzhofen anerkennen und der SpVgg Schirmitz mit 1:3 die Punkte überlassen.Bereits am Feiertag, 15. August, geht für die Teams der Bezirksliga Nord die Punktejagd weiter. Die SpVgg muss dabei um 15 Uhr beim FC Wernberg antreten, gegen den man im Vorjahr auf dessen Platz mit 0:2 unterlag und in Schirmitz knapp mit 2:1 die Oberhand behielt. Diesmal wollen die Schützlinge von Trainer Dütsch in Wernberg besser abschneiden und zumindest eine Punkteteilung erreichen. Viel wird allerdings davon abhängen, ob die SpVgg ihre Urlauber und die unter der Woche auswärts beschäftigten Spieler und Studenten wieder zur Verfügung haben wird.