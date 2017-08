Sport Schirmitz

04.08.2017

Wenn aller guten Dinge drei sind, dann kann sich die SpVgg Schirmitz berechtigte Hoffnungen machen, auch im dritten Punktespiel hintereinander wieder etwas Zählbares mit nach Hause zu bringen. Nach Sieg in Schmidgaden und Remis in Hahnbach geht die Reise am Sonntag (Anstoß: 15 Uhr) diesmal zum ebenso wie Hahnbach hoch eingeschätzten SV Schwarzhofen. "Mit einer erneuten Punkteteilung könnten wir gut leben", meint Trainer Josef Dütsch.

Der Schirmitzer Coach freut sich über den guten Start seiner Mannschaft in die neue Saison, die in Hahnbach mit einer tollen kämpferischen Leistung überzeugte und bei besserer Chancenverwertung sogar gewinnen hätte können. Dütsch warnt allerdings seine Mannen davor, den Vorjahresvierten nach seinem heuer etwas holprigen Start mit einer Niederlage und einem Unentschieden einzuschätzen. Das Team des neuen Trainers Christian Hechtl besitzt nach wie vor große Qualität und wird gegen Schirmitz bestrebt sein, den ersten Dreier einzufahren. Nur ungern denkt die SpVgg an das letzte Spiel der vergangenen Saison zurück, als man in Schwarzhofen eine 1:6-Klatsche einstecken musste. Damals war allerdings bei Neuling Schirmitz nach einer langen und anstrengenden Saison bereits die Luft raus. Morgen wollen es die Schirmitzer besser machen und die gefährlichen FC-Angreifer um Martin Weiß und Christoph Danner nicht so zur Entfaltung kommen lassen wie beim letzten Gastspiel.