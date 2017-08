Sport Schirmitz

13.08.2017

0 13.08.2017

Die SpVgg Schirmitz baut nicht nur ihre Erfolgsserie aus. Sie stürmt nach einem 2:1-Heimsieg gegen Aufsteiger TuS/WE Hirschau an die Tabellenspitze der Bezirksliga Nord.

Der Schirmitzer Höhenflug hält an. Die Truppe von Trainer Josef Dütsch errang gegen einen überraschend starken Neuling aus Hirschau bereits den dritten Sieg im vierten Spiel. Ein beachtliches Remis hatte sie in Hahnbach geholt. Der Dreier am Samstag im ersten Saisonheimspiel war nur vom Ergebnis her eine "enge Kiste". In den letzten zehn Minuten der kampfbetonten Begegnung hätte die SpVgg bei vier Großchancen den Gast vom Monte Kaolino regelrecht abschießen und mit einer viel höheren Niederlage heimschicken müssen.Eine Halbzeit lang boten die Gäste der Heimelf Paroli, ja sie gingen bereits in der 3. Minute nach einer verunglückten SpVgg-Abwehr durch Raphael Hirmer mit 0 : 1 in Führung und blieben auch weiterhin mit überfallartigen Angriffen gefährlich. Die Platzherren fanden gegen den laufstarken Gegner einfach kein Mittel zum Durchkommen, denn der finale Pass kam meist beim Gegenspieler an. Im zweiten Durchgang zeigte Schirmitz dann ein anderes Gesicht und ging aggressiver zu Werke. Nach einer Serie von Eckbällen wuchtete Michael Wells in der 57. Minute eine hohe Hereingabe mit dem Kopf zum 1:1- Ausgleich ins Gästetor. Mit diesem sehenswerten Treffer leitete die SpVgg endgültig die Wende ein.Nach einem groben Foulspiel von Stefan Pfab an Wells zeigte der Schiri dem Hirschauer zu Recht die Rote Karte. Die numerische Überlegenheit nutzte die SpVgg dann in der 70. Minute zum 2:1-Führungstreffer durch Markus Peetz aus, wobei Gästekeeper Alexander Köck nicht gut aussah. Lukas Schärtl verpasste auf der Gegenseite für Hirschau nur ganz knapp den Ausgleich. Vier dicke Gelegenheiten boten sich anschließend den Hausherren zur Resultatserhöhung, doch Martin Gmeiner, Michael Herrmann, Markus Peetz und Marco Lingl warteten entweder zu lange mit dem Torschuss oder scheiterten am Hirschauer Schlussmann. Nicht unerwähnt darf aber bleiben, dass Spielführer Florian Ziegler einmal in höchster Not auf der Torlinie klärte musste und damit dem neuen Tabellenführer das knappe 2:1 rettete.SpVgg Schirmitz: Ramm, Sebastian Gmeiner (46. Sommer), Dütsch (89. Rothballer), Ziegler, Martin Gmeiner, Thorn, Hirmer, Bredow (46. Lingl), Peetz, Wells, Herrmann.TuS/WE Hirschau: Köck, Stegmann, Dietl, Falk, Johannes Pfab, Weih, Schärtl, Schuster, Sehr, Hirmer, Stefan Pfab.Tore: 0:1 (3.) Raphael Hirmer, 1:1 (57.) Michael Wells, 2:1 (70.) Markus Peetz - SR: Oliver Barnert (Bayreuth) - Zuschauer: 140 - Rot: (62.) Stefan Pfab (Hirschau) grobes Foulspiel