Sport Schirmitz

21.07.2017

21.07.2017

Bei der SpVgg Schirmitz geht es ab Sonntag (Anstoß: 15.15 Uhr) wieder um Bezirksliga-Punkte. Gleich zum Auftakt hält der Spielplan für die Truppe von Trainer Josef Dütsch mit dem Gastspiel bei Aufsteiger FC Schmidgaden eine heikle Aufgabe bereit. Der als Tabellenfünfter der Kreisliga aus dem Raum Schwandorf aufgestiegene Neuling ist für Schirmitz ein völlig unbeschriebenes Blatt. Dütsch vermutet aber, dass der Gastgeber, noch von der Aufstiegseuphorie getragen, einen motivierten und schwer auszurechnenden Gegner abgeben und seinem Team alles abverlangen wird.

Die Vorbereitung auf die zweite Bezirksliga-Saison verlief für den Tabellenzehnten des Vorjahres durchwachsen. In vier Testspielen gab es zwei Siege und zwei Niederlagen. Außerdem fehlten Dütsch in den Trainingseinheiten unter der Woche viele Spieler, die auswärts arbeiten oder studieren. Das Dilemma ist allerdings schon länger bekannt. Trotzdem will der Coach am Sonntag mit einer Mannschaft nach Schmidgaden fahren, die zumindest einen Zähler erkämpfen soll. Dafür vertraut er in der Hauptsache auf den eingespielten Kader der letzten Saison, ergänzt durch den Neuzugang Bastian Dütsch, der im Mittelfeld zusammen mit Routinier Michael Herrmann die Fäden ziehen soll, sowie auf Rückkehrer Tobias Thorn für die Abwehr. Die Einsätze von Timo Hirmer und Patrick Wagner sind dagegen noch fraglich.