Sport Schirmitz

06.07.2017

Die Schirmitzer Radtouristikfahrt (RTF) durch den Oberpfälzer Wald startet am Sonntag, 9. Juli. Sie führt auf fünf Routen durch drei Landkreise.

Siegerehrung Bei der Siegerehrung um 14 Uhr werden die drei teilnehmerstärksten Teams ausgezeichnet. Kinder bis zehn Jahre erhalten Urkunden. Der Veranstalter hält eine Überraschung für die teilnehmerstärksten örtlichen Gruppen bereit. Auskünfte bei Dobmeier, Telefon 0175/8307344. (du)

Start und Ziel sind auf der Sportanlage der SpVgg an der Naab. Ab 6.30 Uhr können sich die Fahrer im Sportheim anmelden und ab 7 Uhr auf die drei großen Strecken gehen. Start für die 41- und 21-Kilometer-Route ist um 9 Uhr. Je nach Strecke beträgt die Gebühr 7, 6, 5, 3 oder 2 Euro für Erwachsene, 1 Euro für Kinder ab 7 Jahren.Die längste Tour über 155 Kilometer führt über Luhe, Wernberg, Pfreimd, Tännesberg, Oberviechtach, Schönsee, Eslarn, Hagendorf, Georgenberg, Flossenbürg, Hohenthan, Liebenstein, Plößberg, Floß, Theisseil und Weiden nach Schirmitz. Die 120-Kilometer-Route verläuft nach Wernberg über Pfreimd, Tännesberg, Oberviechtach, Schönsee, Eslarn, Hagendorf, Georgenberg, Flossenbürg, Floß, Theisseil und Weiden zurück. Auf dem 75-Kilometer-Kurs strampeln die Radler über Wernberg und Pfreimd nach Tännesberg, Böhmischbruck, Vohenstrauß, Waldthurn, Theisseil und Weiden. Auf der 41-Kilometer-Strecke lauten die Stationen Wernberg, Kettnitzmühle, Grünau, Luhe am Forst, Oberwildenau, Sperlhammer, Rothenstadt, Ullersricht und Neubau.Die Familientour erstreckt sich über Oberwildenau, Sperlhammer, Rothenstadt, Ullersricht und Neubau. An allen Kontrollstellen gibt Stärkungen. Im Ziel kann geduscht werden. Außerdem gibt es Kaffee, Kuchen sowie Gegrilltes.