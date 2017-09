Sport Schirmitz

01.09.2017

In Schirmitz treffen am Sonntag zwei Verlierer des letzten Bezirksliga-Spieltags aufeinander. Während die heimische SpVgg Wiedergutmachung anstrebt, stimmt die personelle Lage den Aufsteiger SV Kulmain nicht gerade zuversichtlich.

Schirmitz/Kulmain. (du/exb) "Es ist eigentlich ein Wunder, dass wir nach zwei Niederlagen immer noch auf dem zweiten Tabellenplatz stehen", meint Schirmitz' Trainer Josef Dütsch. Doch die Konkurrenz hat zuletzt fleißig gepunktet und ist an die SpVgg näher herangerückt. Nun gastiert der SV Kulmain in Schirmitz (Anstoß am Sonntag um 15 Uhr). "Wenn wir aber in der Spitzengruppe bleiben wollen, müssen wir das Heimspiel gegen den Aufsteiger und alten Widersacher aus vergangenen Zeiten unbedingt gewinnen", stellt der Coach klar.Die SpVgg hat laut Dütsch bei der 0:3-Pleite in Katzdorf die bisher schlechteste Saisonleistung gezeigt. "Das war gar nichts", resümiert der Trainer, der von seiner Elf eine deutliche Leistungssteigerung erwartet. Nach seiner Meinung habe in Katzdorf die richtige Einstellung gefehlt. Außerdem vermisste Dütsch deutlich einige Stammkräfte. Gegen Kulmain kehren Markus Peetz und Bastian Dütsch zurück. "Die Mannschaft hat eingesehen, dass sie zuletzt schwach gespielt hat. Beim Training hat sie sich deshalb Wiedergutmachung vorgenommen."Dütsch schätzt den SV Kulmain als kampf- und laufstarkes Team ein, das nicht so ohne Weiteres zu besiegen sein wird. Auf keinen Fall darf Schirmitz den Neuling nach seinem Tabellenplatz einschätzen. Die Truppe von Trainer Oliver Drechsler brennt sicherlich darauf, in Schirmitz einen Zähler mitzunehmen. Die Spiele zwischen der SpVgg und dem SV waren schon immer kampfbetonte Auseinandersetzungen mit knappen Ergebnissen. Im Schirmitzer Lager hofft man, dass die Mannschaft um Kapitän Florian Ziegler an die guten Vorstellungen der ersten fünf Spieltage anknüpfen kann.Ganz anders ist die Stimmungslage in Kulmain. Durch die unnötige, aber aufgrund der schwächsten Leistung im ganzen Jahr verdienten Niederlage gegen Vohenstrauß, steht der SV mittlerweile auf dem vorletzten Tabellenplatz. "Besonders ärgerlich war, dass der Gegner außer des Elfmeters nicht einmal auf das Tor geschossen hat und der bis dato der schwächste Gegner war", kritisiert Trainer Oliver Drechsler. Der Leistungsabfall sei kaum nachvollziehbar und erschreckend, "wenn man weiß, wozu die Mannschaft eigentlich in der Lage ist". Das habe seine Truppe schon gegen Pfreimd und Sorghof bewiesen.Nun geht die Reise zur SpVgg Schirmitz, die "etwas überraschend sehr starke Ergebnisse abgeliefert hat". Der SV ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst und wird deshalb ein "giftiger und bissiger Gegner sein, der zeigen will, dass er in diese Liga gehört".Allerdings muss Kulmain wiederholt mit dem letzten Aufgebot anreisen. Neben den Langzeitverletzten und einigen Urlaubern fallen krankheitsbedingt noch Christoph Dumler und Nicolas Pusiak aus. Obwohl die Spieler, die letztendlich auflaufen werden, alles versuchen werden, wäre "alles andere als eine Niederlage, eine kleine Sensation".