Sport Schirmitz

28.07.2017

1

0 28.07.2017

"Elf Freunde müsst ihr sein" - eine Fußballerweisheit, die immer wieder Alt-Bundestrainer Sepp Herberger zugeschrieben wird. Ein Irrtum, denn die "Elf Freunde" waren bereits seit 1903 bereits auf der Victoria-Statue, der Vorgängerin der jetzigen Meisterschale verewigt. Ist der Spruch nun eine alte Kamelle? Oder doch aktueller denn je? Wir haben Josef Dütsch (59), den Trainer des Bezirksligisten SpVgg Schirmitz, befragt.

Josef Dütsch Josef Dütsch (59) hat beim SV Parkstein das Fußballspielen gelernt. In seiner aktiven Zeit spielte er vor allem in der Bezirksliga, beim ASV Neustadt ("unter Wieland Biebl habe ich viel gelernt") und TSV Detag Wernberg, dann später bei der SpVgg Schirmitz, dem SV Neusorg und SV Weiden. An der Stockerhut trat er auch seine erste Trainerstation an. Das Kreisliga-Schlusslicht führte er in der Frühjahrsrunde (10 Siege/1 Remis) zum Klassenerhalt. Nach 8 Jahren beim SV Weiden coachte Dütsch den SC Luhe-Wildenau (BOL) und den TSV Detag Wernberg. Die SpVgg Schirmitz ("da ist die Welt in Ordnung") betreut er im vierten Jahr.

Dütsch: Solche Sprüche vermeide ich. Außer wir haben zweimal in Folge in der 89. Minute verloren. Dann rutscht mir schon mal raus, dass ein Spiel 90 Minuten dauert. Als Spieler hat mich immer genervt, wenn ein Trainer alte Hüte von früher erzählt hat.Auf keinen Fall abgedroschen. Um was geht es denn im Fußball? In den Ligen, in denen wir uns bewegen, ist es doch das Wichtigste, sich beim Fußball gut zu verstehen, Freundschaften zu entwickeln und zu pflegen. Wenn es keine freundschaftlichen Beziehungen gibt, dann geht Fußball nicht. Deshalb hat der Spruch seine Berechtigung, ganz klar.Äußerst wichtig. Ich nehme mal als Beispiel meine Mannschaft. Wir haben 14 Studenten, die können fast nicht trainieren, nehmen aber wegen 90 Minuten Fußball eine lange Anfahrt in Kauf. Und nur deshalb, weil sie mit ihren Kumpels, mit denen sie seit den E-Junioren zusammenspielen, weiter kicken möchten. Die wollen niemanden hängen lassen, das ist Freundschaft. Und das ist auch einer der Gründe, wieso wir den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft haben.Im Grund genommen wenig. Wenn jemand etwas anderes erzählt, dann verklärt er die Vergangenheit. Es hat früher Freundschaften auf dem Fußballplatz gegeben und jetzt genauso. Was sich vielleicht geändert hat, ist, wie sich junge Spieler selbst einschätzen. Es gibt jetzt mehr, die glauben, dass sie besser sind als sie tatsächlich Fußball spielen.Früher hat es ja fast nichts anderes gegeben als das Sportheim. Und selbst da haben längst nicht alle ein Bier miteinander getrunken. Hinzu kommt, dass heutzutage für die Jungen überall Halligalli ist. Du kannst in der City in Weiden etwas machen und in 35 Minuten bist du mit dem Auto in Regensburg. Früher sind wir im Urlaub nach Bibione gefahren, jetzt gibt es junge Spieler von mir, die fliegen für sechs Tage in die USA oder gehen ein halbes Jahr nach Australien. Die Freizeitmöglichkeiten sind ganz andere.Ich habe immer einen gewissen Spielertypen in eine Mannschaft geholt, der zum Kader gepasst hat. Das hat sich ausgezahlt. Zu vielen meiner ehemaligen Spielern habe ich immer noch ein enges, freundschaftliches Verhältnis. Wenn wir unterwegs waren, habe ich aber immer gewusst, wann ich gehen muss, nämlich bevor es ausartet. Wenn die Jungs heute nach Mallorca fahren, muss ich aber nicht mehr dabei sein.Ob du als Meistertrainer kommst oder nicht, ist egal. Das Wichtigste ist: Du musst authentisch sein, im Guten wie im Schlechten, und die Spieler fair und korrekt behandeln. Auf keinen Fall darf man hinten herum ein Ding drehen. Wenn du einen Typen verkörperst, der du nicht bist, fliegt das nach spätestens einem halben Jahr auf.