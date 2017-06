Am Samstag und Sonntag Weinfest in Schirmitz

Vermischtes Schirmitz

27.06.2017

9

0 27.06.2017

Das Weinfeststeht bevor. Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli, wird auf Einladung der Kolpingsfamilie an der Jakobsklause gefeiert. Bei schönem Wetter genießen die Gäste gute Tropfen und Brotzeiten unter den beleuchteten Kastanienbäumen. Wird es kühler, stehen Plätze in der Freihalle und zwei Zelten zur Verfügung.

Auftakt ist diesen Samstag um 18.30 Uhr. Die "Schirmitzer Wadlbeißern" Thomas und Michi Ziegler sowie Andi Melischko spielen auf Steirischer, Gitarre und Tenorhorn urig auf. Weinbauer Anton Stefan Ochs aus Weiden am See lädt zur kostenlosen Weinprobe an die Bar ein. Das Küchenteam serviert unter anderem Jausenplatten, Wurstsalat, Obatztn und Griebenfettbrote. Zudem gibt es Gegrilltes.Am Sonntag werden die ersten Besucher bereits zum Mittagessen ab 11.30 Uhr erwartet. Es gibt Rollbraten mit selbst gemachten Salaten. Außerdem Grillschmankerln. Als Nachspeise werden auf Wunsch Crèpes mit Pana-Cotta-Füllung und ein Gläschen Süßwein serviert. Ab 17 Uhr geht es mit Musik weiter.