Vermischtes Schirmitz

11.06.2017

Bei Bilderbuchwetter und großem Besucherzuspruch wird das 6. Schirmitzer Dorffest am Samstag zu einem schönen Erfolg. Show-Einlagen, viel Musik und Köstlichkeiten sorgen entlang der Hauptstraße bis weit nach Mitternacht für gute Laune.

Gemeinde und Vereinskartell hatten mehr Glück mit dem Wetter als im Vorjahr. Bei angenehmen Temperaturen feierten die Schirmitzer mit vielen Gästen von auswärts. Zentrum des nächtlichen Treibens vor allem für das jugendliche Publikum war heuer der Platz vor der ehemaligen Bäckerei Hutzler, wo die Kolpingjugend "süße Verführungen" kredenzte und "Tine & Band" heiß aufspielten.Im Gegensatz dazu boten die "Original Schirmitzer Dorf- und Graffelmusikanten" am Bushäusl gegenüber dem Anwesen Rast urige Volksmusik. Weitere kulinarische Attraktionen waren Verkaufsstand und Bar der SpVgg vor der Raiffeisenbank sowie der Weinausschank auf dem Wirtsplatzl und im Hof des Kolping-Vorsitzenden Josef Ziegler mit Weinbauer Anton Ochs aus Weiden am See. Auch am Döner-Stand der Feuerwehr standen die Besucher Schlange. Schon nach dem Eröffnungsgottesdienst strömten die Besucher in die Festmeile und sicherten sich die besten Plätze. Eröffnet wurde die Feier von den 14 "Crazy-Stomping-Line-Dancers" unter der Regie von Maria Woppmann.Dann lautete das Motto für die erste große Attraktion des Abends: "Die Trommler kommen!" Unter Vorantritt ihres musikalischen Leiters Andreas Bornhold marschierten die über 30 Frauen und Männer in schmucken Kostümen vom Dorfplatz zur Schule. Die Rhythmusgruppe erhielt tosenden Applaus. Premiere feierte heuer die Gruppe "D 'Burgstalla Rockplattler" mit Helmut Bierl, die aus Gleißenberg bei Furth im Wald angereist waren. Auch sie boten zwei gekonnte Auftritte, die mit viel Beifall bedacht wurden. Bei der bekannten Schlussnummer "Rock me heut' Nacht" klatschten und sangen alle Zuschauer begeistert mit.Für die Kinder war mit Pony-Reiten, Kettcar-Rennen, Hüpfburg und Straßenmalerei ebenfalls für Abwechslung gesorgt. Hoher Besuch hatte sich am Stand des Obst- und Gartenbauvereins mit der neuen Holunderkönigin Jana Schäffler aus Neustadt am Kulm angesagt. Nur drei Tage nach ihrer Wahl hatte sie in Schirmitz ihren ersten öffentlichen Auftritt.Bürgermeister Ernst Lenk, Kartellvorsitzender Karl Balk sowie OGV-Vorsitzender Herbert Wolf stießen mit ihr mit einem Gläschen Holunderwein auf eine erfolgreiche Regentschaft an.