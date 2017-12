Brand in Schirmitz

10.12.2017

Ein brennender Schrank in einem Haus an der Sandstraße rief am Samstagnachmittag die Feuerwehren Schirmitz und Weiden auf den Plan. Das Möbelstück fing aus bislang unbekannten Gründen Feuer.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beschädigten die Flammen die Substanz des Hauses nicht. Das BRK brachte eine Person ins Krankenhaus. Weil die Schirmitzer Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle hatte, durfte die Weidener Verstärkung wieder abrücken.