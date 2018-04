Vermischtes Schirmitz

06.04.2018

Der nach den Worten von Pfarrer Thomas Stohldreier "multifunktional" ausgestattete und neu gestaltete Kirchplatz wird am Sonntag, 13. Mai, seine Feuerprobe bestehen. Dann feiern Pfarrei und Gemeinde ein großes Einweihungsfest zum Abschluss der Gotteshaus- und Vorplatz-Sanierung sowie des Vollausbaus der Kirchenstraße und der Straße "An der Kirche".

Das Programm für den Festtag steht. In einer Sitzung von Pfarrei-, Gemeinde- und Vereinsvertretern im Bürgersaal unter Vorsitz von Bürgermeister Ernst Lenk und Pfarrer Stohldreier legten die Teilnehmer Ablauf und Einzelheiten fest. Die Mitglieder der Jungen Union wollen wegen des Muttertags allen Müttern Rosen überreichen. Die Pfarrei feiert mit der Einweihung auch das Kirchenpatrozinium. Als Vertreter des Bischofs wird Domdekan Prälat Johann Neumüller nach Schirmitz kommen. So ist geplant, dass sich zunächst um 9 Uhr alle Vereine und Verbände mit Fahnen und Bannern am Rathaus treffen. Um 9.15 Uhr erfolgt der Kirchenzug mit der Flossenbürger Blaskapelle. Um 9.30 Uhr beginnt in der Pfarrkirche der vom Kirchenchor musikalisch gestaltete Festgottesdienst. Danach folgen auf dem Kirchplatz die Ansprachen von Bürgermeister, Domdekan sowie Architekten sowie die Segnung der sanierten Anlagen.Für den weltlichen Teil der Feier werden auf dem Kirchplatz Biertischgarnituren für 150 bis 200 Besucher aufgestellt. Für das leibliche Wohl bieten die SpVgg-Radsportler warmen Leberkäse mit Brezen, die Kolpingsfamilie Rollbraten mit Kartoffelsalat sowie der Frauenbund Kaffee und Kuchen an. Der Männergesangverein "Frohsinn" und die JU übernehmen den Getränkeausschank. Die Bevölkerung wird um Kuchenspenden gebeten. Das Gebäck kann am Samstag, 12. Mai, ab 16 Uhr im Pfarrsaal abgegeben werden. Zur Unterhaltung spielen auf dem Kirchplatz die Flossenbürger Blaskapelle, ab 14 Uhr singt der Teeniechor. Ende gegen 16 Uhr.