Vermischtes Schirmitz

29.12.2017

13

0 29.12.201713

Schirmitz/Regensburg. Die Dienststellen im Bereich des Polizeipräsidiums Oberpfalz verfügen seit Mittwoch über eine neue Kommunikationstechnik. Mit Smartphones und einem Messenger-Dienst können die Beamten nun Ermittlungshinweise und Fahndungsfotos verschicken. "Bereits zwei Tage vor dem offiziellen Startschuss zeigte sich der große Einsatzwert des neuen Messengers", schreibt die Polizeipressestelle. Am ersten Weihnachtsfeiertag wurde der Einsatzzentrale der Fund einer vermeintlichen Bodenmine nahe Schirmitz gemeldet (wir berichteten). Die Beamten der Polizeiinspektion Weiden schossen am Einsatzort Fotos des Gegenstandes und schickten die Bilder über die polizeiliche Einsatzzentrale an das Sprengstoffkommando in München. Anhand der Bilder konnten die Experten Entwarnung geben und den Gegenstand sogar als Deckel eine Fliegerbombe identifizieren. Bild: Polizei/exb