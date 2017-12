Vermischtes Schirmitz

12.12.2017

9

0 12.12.2017

Für einige Verwunderung im Ort sorgte die Meldung "Ganz Schirmitz ohne Wasser". Auch im Radio kam die Nachricht, die auf einer offiziellen Mitteilung basierte. Dabei konnten die meisten Einwohner am Dienstag wie gewohnt den Wasserhahn aufdrehen.

Aufgrund eines Wasserrohrbruchs im Falkenweg mussten nur die Bewohner in einem Teil der Hochzone, nämlich im Falken-, Geier-, Sperber- und Habichtweg, am Montag und teilweise auch Dienstag auf Wasser verzichten. Die Gemeindearbeiter ließen am Montagabend in diesem Bereich das Wasser absperren, nachdem es aus dem Erdreich im Falkenweg ausgelaufen war, man den Schaden aber wegen der Nachtzeit nicht mehr beheben konnte.Dafür machte sich Roland Schmid am Dienstagmorgen an die Arbeit. Eine Firma ortete zunächst die Stelle des Rohrbruchs. Anschließend wurde mit einem Bagger aufgegraben und die Schadstelle entdeckt. Aufgrund eines Materialverschleißes war der Schieber an der Rohrleitung abgerissen. Mit Hochdruck versuchten die Arbeiter, den Schaden zu beheben. Am frühen Dienstagnachmittag hatten die Einwohner im Norden von Schirmitz wieder fließendes Wasser.